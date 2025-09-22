Logo

Супертајфун упалио све аларме: Прекида се настава, затварају аеродроми

22.09.2025

08:21

Супертајфун упалио све аларме: Прекида се настава, затварају аеродроми
Фото: NASA

Филипини су данас обуставили рад и наставу у цијелом подручју Маниле и великом дијелу земље док се супертајфун Рагаса приближава сјеверу Лузона, највећем острву те државе. Очекује се да Рагаса доноси разорне вјетрове и обилне кише.

Државни метеоролози подигли су највиши степен упозорења за удаљена острва Бабујан и позвали становнике низинских и обалних подручја да се евакуишу због могућих олујних удара мора и поплава.

Вјетрови до 250 километара на сат

Рагаса носи максималне сталне вјетрове од 205 километара на сат и ударе до 250 километара на сат. Према прогнозама, тајфун ће око поднева ударити у копно или проћи покрај острва Бабујан, прије него што пређе Лузонски мореуз.

Иако се неће директно обрушити на Тајван, спољни појасеви тајфуна очекују се на ријетко насељеној источној обали острва, доносећи јаке кише. Тајванске власти издале су копнена и поморска упозорења те отказале летове према источним градовима, укључујући Таитунг и Хуалиен.

Пријетња и Хонг Конгу

Према прогнозама, олуја ће затим погодити Хонг Конг док буде ишла према јужној обали Кине. Блумберг њуз јавља да су власти у финансијском центру упозориле становнике да се припреме за један од најјачих тајфуна посљедњих година те разматрају затварање аеродрома на 36 сати.

Филипински метеоролози упозорили су на могуће масовне нестанке струје, одроне и опасне услове на мору док спољни појасеви олује већ погађају сјевер Лузона. Авио компаније отказале су више од десетак домаћих летова, углавном на линијама према Лузону, док су луке обуставиле трајектне услуге.

(Индекс)

tajfun

Filipini

