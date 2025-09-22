Ко је Ерика Кирк? Удовица Чарлија Кирка која преузима све

Извор:
У емотивном обраћању на јавној комеморацији у Глендејлу, у Аризони, удовица активисте Чарлија Кирка рекла је да је опростила човјеку оптуженом за убиство њеног мужа.
"Мој муж је желио да спасе младе људе, баш попут онога који му је одузео живот“, рекла је Ерика Кирк пред пуним стадионом. „Тај човјек, тај младић - опраштам му. Опраштам му јер је то Христос урадио и јер би то Чарли урадио.“
Публика на стадиону је потом устала на ноге и аплаудирала.
Тужиоци су оптужили 22-годишњег Тајлера Робинсона за убиство Чарлија Кирка на Универзитету Јута Вали (UVU) 10. септембра. Робинсон, који је из Јуте, могао би се суочити са смртном казном ако буде осуђен.
Ерика Кирк је прије неколико дана именована за нову извршну директорку организације "Turning Point USA" , преузевши вођство утицајне конзервативне групе коју је њен супруг, Чарли Кирк, суоснивао и водио до убиства прошле недјеље, извјештава Си-ен-ен..
Одлуку о именовању објавио је управни одбор на друштвеној мрежи X, наводећи да је сам Чарли Кирк раније изразио жељу да га она наслиједи „у случају његове смрти“.
„Нећемо се предати нити клечати пред злом“, рекли су чланови одбора у саопштењу. „Наставићемо.“
Чарли Кирк је 2012. године био један од оснивача организације "Turning Point USA" и трансформисао је организацију у једну од најутицајнијих конзервативних снага у земљи, заслужну за мобилизацију младих бирача око покрета MAGA Доналда Трампа.
У свом првом јавном обраћању након смрти свог мужа, Ерика Кирк је рекла да је потпуно посвећена наставку његовог рада и наслијеђа.
„Свима који слушају широм Америке вечерас, покрет који је мој муж изградио неће умријети“, изјавила је Кирк 12. септембра.
„Мисија мог мужа неће престати, ни на тренутак“, додала је, обећавајући да ће се „Америчка турнеја повратка“ америчких универзитета, планирана за ову јесен, одвијати по плану.
Ерика Кирк, рођена Францве, је удовица Чарлија Кирка, побједница избора за Мис Аризоне 2012. године и бивша глумица. На својој званичној веб страници, она себе описује као „друштвену предузетницу и жену дубоке вјере чији је живот обликован њеним глобалним искуствима и непоколебљивом посвећеношћу сврси“.
Поред вођења сопственог подкаста и вјерски инспирисане модне линије PROCLAIM, Ерика је увијек истицала да су јој породица и брак на првом мјесту. „Прије свега, Ерика цијени своју улогу супруге Чарлија Кирка и мајке њиховом драгоцјеном сину и кћерки“, наводи се у њеној биографији.
Пар има двоје дјеце, кћерку и сина. Њихова имена нису позната јавности јер су родитељи одлучили да заштите своју приватност и држе их подаље од медија.
