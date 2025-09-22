Logo

Историјско откриће у медицини? "Мислим да смо пронашли одговор на аутизам"

22.09.2025

07:29

Историјско откриће у медицини? "Мислим да смо пронашли одговор на аутизам"

Амерички предсједник Доналд Трамп је током говора на комеморацији за Чарлија Кирка најавио да ће данас из Овалног кабинета дати важно саопштење о аутизму.

"Имаћемо једно од највећих медицинских открића у историји наше земље. Мислим да ћете помислити да је невјероватно. Мислим да смо пронашли одговор на аутизам“, рекао је Трамп. Иако није прецизирао шта планира да каже о аутизму, Трамп је нагласио да његова администрација „неће дозволити да се то понови“.

robert kenedi mladji

Свијет

Кенеди: Америка ће утврдити узрок аутизма до септембра

"Мислим да ће то бити једна од најважнијих конференција за штампу коју ћу икада имати и веома се радујем томе“, изјавио је, додајући да вјерује да би се и Кирк радовао догађају.

Американци масовно користе Тиленол

Очекује се да ће Трамп објавити да је развој аутизма код дјеце повезан са употребом лијека против болова Тиленол током трудноће, заједно са ниским нивоом фолата, витамина који је важан за правилан развој мозга и кичме бебе.

Такође ће бити наведена фолна киселина, облик фолата познат и као леуковорин, као начин за смањење симптома аутизма. Додаци фолата се већ препоручују током трудноће како би се спријечили дефекти неуралне цијеви, попут спина бифиде, код одојчади.

dijete kolač

Здравље

Како препознати аутизам

Тиленол, што је робна марка генеричког лијека против болова ацетаминофен, широко се користи у САД, укључујући и током трудноће. Здравствени званичници планирају да упозоре жене да не користе лијек у раној трудноћи, осим ако немају грозницу, објавио је Вашингтон пост.

Произвођач: Ацетаминофен је најбезбједнија опција за ублажавање болова код трудница

Произвођач Тиленола, Кенву, потврдио је раније овог мјесеца да је започео „научну размјену“ о овом питању са званичницима Министарства здравља и социјалних служби САД и позвао труднице да разговарају са својим љекаром прије него што почну да узимају било какве лијекове који се издају без рецепта.

„Ацетаминофен је најбезбједнија опција за ублажавање болова за труднице по потреби током цијеле трудноће. Без њега, жене се суочавају са опасним изборима: пате од стања попут грознице која су потенцијално штетна и за мајку и за бебу или користе ризичније алтернативе“, саопштила је компанија јуче.

djevojcica hrani sestru

Занимљивости

Video od 10 miliona pregleda: Djevojčica koja hrani sestru s autizmom osvojila internet

„Чињеница је да више од деценије ригорозних истраживања, уз подршку водећих медицинских стручњака и глобалних здравствених регулатора, потврђује да не постоје веријодостојни докази који повезују ацетаминофен са аутизмом. Наставићемо да истражујемо све опције како бисмо заштитили здравствене интересе америчких жена и дјеце“, додала је компанија.

Растући број случајева аутизма у САД

Нелечена грозница и бол током трудноће могу носити сопствене ризике и за мајку и за бебу, укључујући побачај, урођене мане и висок крвни притисак, према Друштву за мајчинско-феталну медицину.

Учесталост аутизма у Сједињеним Државама је у порасту. Око једно од 31 дјетета ће бити дијагностиковано са аутизмом до 8. године у 2022. години, у односу на једно од 36 у 2020. години, према извјештају Америчких центара за контролу и превенцију болести објављеном у априлу.

Према ријечима др Кристин Лад-Акосте, замјенице директора Центра за аутизам Венди Клаг на Универзитету Џонс Хопкинс, постоје два главна разлога за пораст. Први је тај што је психијатријска заједница проширила дефиницију аутизма 2013. године, тако да сада више људи испуњава услове за дијагнозу аутизма.

Друго, постоји напор да се боље скринингује дјеца, посебно бебе, на знаке аутизма. „Тај напор за повећаном свијешћу о симптомима прати веће прихватање поремећаја, тако да се људи не плаше толико да потраже помоћ или да буду идентификовани као аутисти“, рекла је Лад-Акоста.

Студије долазе до различитих закључака

Неколико студија је испитивало везу између употребе ацетаминофена у трудноћи и развоја аутизма код дјеце, али нису пронађени јасни закључци.

Студија из 2024. године објављена у часопису JAMA обухватила је више од 2 милиона дјеце рођене у Шведској између 1995. и 2019. године, од којих је око 185.000 рођено од мајки које су користиле ацетаминофен током трудноће.

Студија је упоредила стопе аутизма код ове дјеце са њиховом браћом и сестрама и са дјецом која нису била изложена ацетаминофену и открила да употреба ацетаминофена током трудноће није била повезана са повећаним ризиком од аутизма, поремећаја пажње са хиперактивношћу или других неуроразвојних поремећаја.

Мета-анализа објављена у августу у часопису BMC Environmental Health испитала је 46 студија о употреби ацетаминофена током трудноће и неуроразвојним поремећајима код дјеце. Шест студија се посебно бавило ацетаминофеном и аутизмом.

Генерално, анализа је закључила да постоје „јаки докази о повезаности“ између узимања ацетаминофена током трудноће и развоја аутизма код дјеце, али аутори упозоравају да њихов рад може само показати повезаност, а не да ацетаминофен изазива аутизам.

„Препоручујемо разумну употребу ацетаминофена — најнижу ефикасну дозу, најкраће трајање — под медицинским надзором, прилагођено индивидуалним проценама ризика и користи, а не широко ограничење“, написали су истраживачи.

Невезано-везано за тему

Компанија Пердју Фарма је током деведесетих пласирала лијек Оксиконтин који ће изазвати опиодску епидемију. Поменути лијек је прошао одобрења најзначајније институције Америчке агенције за храну и лијекове (ФДА).

Компанија је успјела да добије дозволе иако нису спроведене дугорочне студије нити процјена његових могућности изазивања зависности. Пласирање тог лијека без превелике контроле и детаља о његовом дејству довео је до епидемије која је однијела велики број живота. Најспорније у читавој причи око поменутог лијека, поред манипулације компаније, су такође и сумњива истраживања која су пролазила као легитимна.

(Индекс)

