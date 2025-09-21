Logo

Португал званично признао Палестину као државу

Извор:

Агенције

21.09.2025

21:36

Коментари:

0
Португал званично признао Палестину као државу

Португалија је данас признала Државу Палестину, изјавио је португалски министар спољних послова Пауло Рангел.

Раније данас Велика Британија, Канада и Аустралија такође су званично признале палестинску државу.

Палестину тренутно признаје 150 држава од 193 државе чланице УН, што је око 75 одсто, али она нема међународно договорене границе, главни град нити војску.

Сједница Генералне скупштине

Свијет

Британија, Канада и Аустралија признале Палестину

Од новембра 2012. године она има статус државе посматрача, која није чланица у Генералној скупштини Уједињених нација.

Подијели:

Тагови:

Португал

Палестина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мики Ђуричић доживио удес

Сцена

Мики Ђуричић доживио удес

3 ч

0
Мајку са д‌јететом (3) ударио аутом: Жена преминула, возач побјегао

Србија

Мајку са д‌јететом (3) ударио аутом: Жена преминула, возач побјегао

3 ч

0
Спасиоци извукли тијело из Јабланичког језера

Хроника

Спасиоци извукли тијело из Јабланичког језера

3 ч

0
Хиљаде људи на комеморацији Чарлију Кирку

Свијет

Хиљаде људи на комеморацији Чарлију Кирку

4 ч

0

Више из рубрике

Хиљаде људи на комеморацији Чарлију Кирку

Свијет

Хиљаде људи на комеморацији Чарлију Кирку

4 ч

0
Кекс драстично поскупио: Рафови пуни, нико неће да га купује

Свијет

Кекс драстично поскупио: Рафови пуни, нико неће да га купује

4 ч

0
Очекује се више од 200.000 људи на комеморацији Чарлију Кирку

Свијет

Очекује се више од 200.000 људи на комеморацији Чарлију Кирку

5 ч

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Америка ће пружити помоћ у случају погоршања односа са Русијом

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

02

Невјерица у Хрватској: Голман постигао гол из свог шеснаестерца

21

53

Огласио се Драгутин Топић након Ангелинине бронзе: "Званично боља од маме и тате"

21

50

Ухапшена жена због језивог убиства у Грачаници

21

46

Преминуо новинар и уредник Драган Миљковић

21

45

Захарова: Уколико Брисел заплијени руску имовину, услиједиће одговор

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner