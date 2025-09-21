Logo

Мајку са д‌јететом (3) ударио аутом: Жена преминула, возач побјегао

21.09.2025

21:15

Фото: Танјуг

У саобраћајној несрећи која се вечерас догодила у Улици др Младена Милошевића у центру Богатића погинула је М.Ј. (38), док је дијете (3) које је било са њом задобило тешке повреде.

Мајка је гурала дијете у гуралици и на њих је налетјело путничко возило, а возач се није зауставио.

Жена је погинула на мјесту, а д‌јечака који је био без свијести збринула је хитна помоћ и он је транспортован у шабачку болницу, наводи извор упознат са случајем, преноси Блиц.

Hitna pomoć

Хроника

Спасиоци извукли тијело из Јабланичког језера

Увиђај на мјесту несреће је у току.

Полиција у Богатићу је упутила молбу свима који имају информације о овој трагичној несрећи да помогну у откривању несавјесног возача.

Саобраћајна несрећа

Србија

