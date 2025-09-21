21.09.2025
21:15
Коментари:0
У саобраћајној несрећи која се вечерас догодила у Улици др Младена Милошевића у центру Богатића погинула је М.Ј. (38), док је дијете (3) које је било са њом задобило тешке повреде.
Мајка је гурала дијете у гуралици и на њих је налетјело путничко возило, а возач се није зауставио.
Жена је погинула на мјесту, а дјечака који је био без свијести збринула је хитна помоћ и он је транспортован у шабачку болницу, наводи извор упознат са случајем, преноси Блиц.
Хроника
Спасиоци извукли тијело из Јабланичког језера
Увиђај на мјесту несреће је у току.
Полиција у Богатићу је упутила молбу свима који имају информације о овој трагичној несрећи да помогну у откривању несавјесног возача.
Хроника
3 ч0
Свијет
3 ч0
Друштво
4 ч0
Остали спортови
4 ч0
Србија
4 ч0
Србија
4 ч0
Србија
4 ч0
Србија
5 ч0
Најновије
Најчитаније
22
02
21
53
21
50
21
46
21
45
Тренутно на програму