Ђурић: Изјаве Хелеза, још један примјер непотребне и неумјерене реторике

Министар спољних послова Србије Марко Ђурић поручио је данас да изјаве министра одбране БиХ Зукана Хелеза поводом војне параде у Београду представљају "још један примјер непотребне и неумјерене реторике, која не доприноси добросусједским односима нити стабилности у региону."
Ђурић је у саоопштењу подсјетио да је војна парада ''Снага јединства'' организована у оквиру обиљежавања Дана српског јединства, слободе и националне заставе, празника који симболизује мир, заједништво и поштовање националне традиције и нагласио да није била усмјерена против било кога у региону, већ је била прилика да се ода почаст припадницима Војске Србије и историјском насљеђу српског народа.
"Жао нам је што поједини актери у региону покушавају да у једном празнику и свечаности пронађу повод за нове подјеле. Србија је стабилна, војно неутрална земља, која јачањем својих одбрамбених капацитета доприноси безбиједности цијелог региона, а не супротстављању било коме", навео је Ђурић.
Он је подвукао да је умјесто запаљивих изјава, много потребније "да се сви у региону окренемо конструктивном дијалогу и сарадњи на темама које заиста утичу на животе наших грађана".
"Србија ће остати опредјељена за добросусједске односе, али ће истовремено увијек бранити своје право да самостално одлучује о начину обиљежавања својих празника", рекао је Ђурић.
Хелез је раније данас оцијенио да је војна парада у Београду више личила на лошу историјску реконструкцију него на озбиљан приказ савремене војне моћи и да представља "потпуни фијаско Вучићевог режима", преноси Танјуг.
