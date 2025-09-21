Logo

Ђурић: Изјаве Хелеза, још један примјер непотребне и неумјерене реторике

Извор:

Танјуг

21.09.2025

19:58

Коментари:

0
Фото: Танјуг/АП

Министар спољних послова Србије Марко Ђурић поручио је данас да изјаве министра одбране БиХ Зукана Хелеза поводом војне параде у Београду представљају "још један примјер непотребне и неумјерене реторике, која не доприноси добросусједским односима нити стабилности у региону."

Ђурић је у саоопштењу подсјетио да је војна парада ''Снага јединства'' организована у оквиру обиљежавања Дана српског јединства, слободе и националне заставе, празника који симболизује мир, заједништво и поштовање националне традиције и нагласио да није била усмјерена против било кога у региону, већ је била прилика да се ода почаст припадницима Војске Србије и историјском насљеђу српског народа.

Операција Халијард

Република Српска

Обиљежена 81 година од операције "Халијард" - примјер како савезници могу заједно функционисати

"Жао нам је што поједини актери у региону покушавају да у једном празнику и свечаности пронађу повод за нове подјеле. Србија је стабилна, војно неутрална земља, која јачањем својих одбрамбених капацитета доприноси безбиједности цијелог региона, а не супротстављању било коме", навео је Ђурић.

Он је подвукао да је умјесто запаљивих изјава, много потребније "да се сви у региону окренемо конструктивном дијалогу и сарадњи на темама које заиста утичу на животе наших грађана".

Литургија у српско-руском Храму

Република Српска

Служење прве Свете архијерејске литургије у српско-руском Храму - историјски дан за Српску

"Србија ће остати опредјељена за добросусједске односе, али ће истовремено увијек бранити своје право да самостално одлучује о начину обиљежавања својих празника", рекао је Ђурић.

Хелез је раније данас оцијенио да је војна парада у Београду више личила на лошу историјску реконструкцију него на озбиљан приказ савремене војне моћи и да представља "потпуни фијаско Вучићевог режима", преноси Танјуг.

