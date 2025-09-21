''Пронађен нож'': Детаљи убиства у породичној кући у Грачаници

21.09.2025
19:53
Коментари:0
На ширем подручју Грачанице данас је у кући пронађен мртав мушкарац, а према незваничним информацијама жена је усмртила мужа.
Kако су за Кликс изјавили из Управе полиције МУП ТК, данас око 14:20 сати, Служби хитне медицинске помоћи Дома здравља Грачаница пријављено је да је једна мушка особа повријеђена у породичној кући на ширем подручју града, о чему је обавијештена и надлежна полицијска станица.
– На мјесто догађаја упућени су полицијски службеници ПС Грачаница, као и СХМП Дома здравља Грачаница, гдје је од стране дежурног љекара констатована смрт мушке особе (1959.). На мјесто догађаја упућени су и истражитељи ОКП ПУ Грачаница и увиђајна екипа Сектора криминалистичке полиције Управе полиције МУП ТК која ће провести увиђај, а истим ће руководити дежурни тужилац – казали су из кантоналне полиције.
Хроника
Смрт мушкарца у Грачаници, сумња се на убиство
По налогу дежурног тужиоца, женска особа (1962.) из Грачанице која се доводи у везу с наведеним догађајем задржана је до одлуке поступајућег тужиоца.
– У току је истрага и утврђивање чињеничног стања у циљу расвјетљавања и квалификације догађаја – навели су из Управе полиције МУП ТК.
Према незваничним информацијама до којих је дошао Кликс од извора блиског истрази, индиције упућују на то да је у овом случају супруга убила мужа. У кући је пронађен и нож, за који се претпоставља да су њиме нанесене повреде од којих је мушкарац преминуо.
Најновије
Најчитаније
20
06
20
03
19
58
19
53
19
48
Тренутно на програму