Смрт мушкарца у Грачаници, сумња се на убиство

21.09.2025
19:07
Коментари:0
Љекари Службе хитне медицинске помоћи Дома здравља Грачаница констатовали су смрт мушкарца (66) из ове општине након дојаве да је мушка особа повријеђена у породичној кући на подручју Грачанице.
Како пишу федерални медији, сумња се на убиство.
По налогу тужиоца, жена рођена 1962. године из Грачанице, која се доводи у везу с догађајем, задржана је до даљег.
Хроника
Полиција све провјерава: Убиство у Грачаници?
У току је истрага ради утврђивања свих околности и расвјетљавања догађаја.
Најновије
Најчитаније
20
06
20
03
19
58
19
53
19
48
Тренутно на програму