Смрт мушкарца у Грачаници, сумња се на убиство

21.09.2025

19:07

Смрт мушкарца у Грачаници, сумња се на убиство
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Љекари Службе хитне медицинске помоћи Дома здравља Грачаница констатовали су смрт мушкарца (66) из ове општине након дојаве да је мушка особа повријеђена у породичној кући на подручју Грачанице.

Како пишу федерални медији, сумња се на убиство.

По налогу тужиоца, жена рођена 1962. године из Грачанице, која се доводи у везу с догађајем, задржана је до даљег.

Полиција ФБиХ

Хроника

Полиција све провјерава: Убиство у Грачаници?

У току је истрага ради утврђивања свих околности и расвјетљавања догађаја.

