Logo

Приједорчанин пријетио пиштољем у Мркоњић Граду

21.09.2025

12:11

Коментари:

0
Приједорчанин пријетио пиштољем у Мркоњић Граду
Фото: АТВ

Приједорчанин Н.М. ухапшен је због пријетњи пиштољем у угоститељском објекту у Мркоњић Граду.

Он је јуче ухапшен због сумње да је починио кривично дјело "Угрожавање сигурности".

"Полицијској станици Мркоњић Град, 20.09.2025. године, око 15,00 часова, оштећено лице пријавило је да му је у угоститељском објекту у мјесту Подрашница, општина Мркоњић Град, лице Н.М. из Приједора пријетило показујући пиштољ након чега се удаљило из објекта", саопштено је из полиције.

Оперативним радом на терену полицијски службеници пронашли су и лишили слободе лице Н.М. из Приједора. Визуелним прегледом возила које користи осумњичено лице пронађен је стартни пиштољ, исти је привремено одузет и послужиће као доказ у кривичном поступку.

О свим околностима и прикупљеним чињеницама обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука под чијим надзором се предузимају све даље мјере и радње.

Подијели:

Тагови:

prijetnje

Мркоњић Град

хапшење

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Пали сарадници Дарка Шарића! Отац и син главни организатори групе

Хроника

Пали сарадници Дарка Шарића! Отац и син главни организатори групе

2 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Малољетник којег је ударио мотоцикл на пјешаком тешко повријеђен

2 ч

0
Малољетног пјешака оборио мотоцикл

Хроника

Малољетног пјешака оборио мотоцикл

17 ч

0
Комшије у шоку након убиства таксисте, открили детаље хорора у Чачку: "Из кафане се чула бука и псовке"

Хроника

Комшије у шоку након убиства таксисте, открили детаље хорора у Чачку: "Из кафане се чула бука и псовке"

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

10

Нова правила у Звездама Гранда! Седам чланова жирија, а осам ментора

14

01

Обустава саобраћаја у Бањалуци

13

57

Нина Бадрић посјетила Острог

13

49

Шта је мотив убиства Чарлија Кирка? Истрага открива прве детаље

13

29

Бака (70) угризла питбула за врат како би спасила свог малог пса

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner