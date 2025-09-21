Приједорчанин пријетио пиштољем у Мркоњић Граду

21.09.2025
12:11
Коментари:0
Приједорчанин Н.М. ухапшен је због пријетњи пиштољем у угоститељском објекту у Мркоњић Граду.
Он је јуче ухапшен због сумње да је починио кривично дјело "Угрожавање сигурности".
"Полицијској станици Мркоњић Град, 20.09.2025. године, око 15,00 часова, оштећено лице пријавило је да му је у угоститељском објекту у мјесту Подрашница, општина Мркоњић Град, лице Н.М. из Приједора пријетило показујући пиштољ након чега се удаљило из објекта", саопштено је из полиције.
Оперативним радом на терену полицијски службеници пронашли су и лишили слободе лице Н.М. из Приједора. Визуелним прегледом возила које користи осумњичено лице пронађен је стартни пиштољ, исти је привремено одузет и послужиће као доказ у кривичном поступку.
О свим околностима и прикупљеним чињеницама обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука под чијим надзором се предузимају све даље мјере и радње.
