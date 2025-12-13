Пљуште оптужбе због популарне игрице: Конами на удару због "скриптинга"

Извор:
13.12.2025
Популарна Конамијева фудбалска игрица "eFootball", некада познатија као ПЕС на жестоком је удару играча због "скриптинга", односно манипулације током играња мечева.
Ову популарну игрицу користе милиони играча који се такмиче у разним категоријама од којих су најчешћи онлајн мечеви. Међутим, током игре у посебним тренуцима дешава се да игрица "полуди", односно да играчи на терену почињу да раде необјашњиве ствари као што су промашаји, погрешна додавања, лоше кретање и слично.
Због тога бројни корисници оптужују Конами за скриптинг (scripting). Популарно преведено, то је осјећај да игрица игра против тебе. На рачун тога објављен је низ видео записа који свједоче скриптингу.
Игрица је позната по фудбалским ветеранима који се могу купити за новац или бодове које је тешко скупити. Тако легендарни фудбалери попут Златана Ибрахимовића, Пелеа, Марадоне или Олвера Кана имају највеће могуће оцјене. Скриптинг се најбоље уочава управо код тих фудбалера. Оливер Кан почне примати необјашњиве и смијешне голове, Пеле не постиже голове из невјероватних прилика, док нпр. Дејвид Бекам или Андреа Пирло промашују нелогична додавања. Такође, код одбрамбених играча примјетно је да не реагују када се изда наредба за уклизивањем или са не реагују одмах када треба избити лопту из казненог простора.
Играчи се жале да се дешава у утакмицама да воде 2:0, а на крају заврше са поразом 2:3. Ништа није необично за фудбал, али неке ствари јесу. Играчи свједоче како њихова одбрана постаје смотана, а често примају голове са велике удаљености. Исто тако немогуће је постићи гол. У сигурним приликама лопта погађа стативу или пречку и једноставно је немогуће доћи до гола. Дешава се и да команде за тренутак не одреагују, што је проблематично у онлајн мечевима.
Конами никада није јавно признао да постоје тајни кодови, али су саопштавали како постоји подршка новим играчима. Управо ту и настаје проблем јер се често дешава да играчи из виших лига нелогично губе мечеве од почетника.
Како је Конами објашњавао, ствар је у подршци почетницима да се не би обесхрабрили у старту. Међтуим, ституација се додатно усложњава управо због тога.
Како експерти кажу, играчи често убјеђени да низ пораза који имају против ложији играча није до игрице, него су њихови играчи лоши, одлучују се на сулудо трошење новца за куповину нових. А то нема краја. Наиме, Конами посједује посебне лиценце са пензионисаним фудбалерима. Ако корисници игрице богато плате да у свом тиму имају Месија, неколико мјесеци касније појавиће се нови Меси из 2008. године који ће имати боље оцјене од овога којег посједујете.
Ријеч је о прилично великој заврзлами која неће лако да се ријеши. Оно што је евидентно да готово свака најава из Конамија стиже са порукама "stop scripting" и таквих коментара је хиљаде.
Скриптинг (scripting) је главна оптужба корисника на рачун Конамија. У питању је кодирање које у одређеним тренуцима даје предност противнику из низа разлога. Конами никада јавно није проговорио на ову тему
