Кинези изумили биљке које свијетле у мраку

13.12.2025

17:36

Кинези изумили биљке које свијетле у мраку
Фото: Pexel/Michael Fallarme

Кинески истраживачи у лабораторији Маџикпен Био у Хефеју, у провинцији Анхуи, на западу Кине, успешно су узгајили генетски измењене биљке које светле у мраку.

Биљкама су убачени генетски фрагменти организама попут свитаца, што им омогућава да саме производе светлост, преноси Синхуа.

Овај напредак отвара могућности за примену светлећих биљака у декорацији и осветљењу без спољног извора енергије, наводи агенција.

