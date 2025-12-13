Кинези изумили биљке које свијетле у мраку

13.12.2025
17:36
Кинески истраживачи у лабораторији Маџикпен Био у Хефеју, у провинцији Анхуи, на западу Кине, успешно су узгајили генетски измењене биљке које светле у мраку.
Биљкама су убачени генетски фрагменти организама попут свитаца, што им омогућава да саме производе светлост, преноси Синхуа.
Овај напредак отвара могућности за примену светлећих биљака у декорацији и осветљењу без спољног извора енергије, наводи агенција.
