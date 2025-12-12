Промјена за кориснике Фејсбука и Инстаграма

Извор:
Мета ће ускоро понудити корисницима Инстаграма и Фејсбука у Европској унији опцију да ограниче персонализоване рекламе, како би испоштовала правила која ЕУ намеће.
Европска комисија је најавила да ће нове опције оглашавања стићи у јануару 2026. и истакла да је ово “први пут да се такав избор нуди на Мета друштвеним мрежама”.
– Мета ће корисницима дати стваран избор између тога да пристану на дијељење свих својих података и добију потпуно персонализовано оглашавање, или да подјеле мање личних података и имају искуство са ограниченим персонализованим рекламама – наводи Комисија.
Ове измјене су резултат “блиског дијалога” између ЕУ и Мете, а блок ће пратити како корисници прихватају нови модел оглашавања и какав ће утицај имати након његовог увођења сљедећег мјесеца.
Нове опције оглашавања уведене су након што је Мета у априлу кажњена са 200 милиона евра због кршења Закона о дигиталним тржиштима (ДМА), који захтјева да потрошачи имају могућност да ограниче употребу својих података за рекламе.
Казна је изречена јер су Фесбук и Инстаграм приморавали кориснике да или плате претплату како би уклонили огласе, или пристану на коришћење личних података у верзијама платформи које су подржане оглашавањем.
