Logo
Large banner

Ухапшен Бањалучанин: Уходио жену и пријетио јој смрћу

Извор:

АТВ

12.12.2025

10:57

Коментари:

0
Ухапшен Бањалучанин: Уходио жену и пријетио јој смрћу
Фото: АТВ

Бањалучка полиција јуче је ухапсила А.Д. из Бањалуке, због постојања основа сумње да је починило кривично дјело "Прогањање".

А.Д. се сумњичи се да је већ дуже вријеме пратио и уходио жену из Бањалуке, те да је њој и њеној породици у неколико наврата путем позива и порука упутио пријетње по живот, што је код истих изазвало осјећај страха за властиту сигурност.

До Квон-12122025

Свијет

Краљ криптовалута осуђен због преваре: Крио се у Црној Гори, ево колику казну је добио

Након комплетирања и документовања предмета лице А.Д. ће данас уз извјештај о почињеном кривичном дјелу бити предато у надлежност Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

Подијели:

Тагови:

ПУ Бањалука

proganjanje

хапшење

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Одјекнула снажна експлозија, у кући пронађено тијело мушкарца

Хроника

Одјекнула снажна експлозија, у кући пронађено тијело мушкарца

2 ч

0
Трагичан крај потраге: Пронађено тијело нестале жене из Добоја

Хроника

Трагичан крај потраге: Пронађено тијело нестале жене из Добоја

2 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Пронађена два килограма дроге, једна особа ухапшена

2 ч

0
Стравична несрећа код Руме: Ауто потпуно смрскано, има повријеђених

Хроника

Стравична несрећа код Руме: Ауто потпуно смрскано, има повријеђених

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

25

Шеранић: Загађење ваздуха ставља грађане под ризик и ствара притисак на здравствени систем

12

22

Изаберите прави маникир за празнике: Безброј начина да ваши нокти заблистају

12

20

Вирус "супергрипа" регистрован и у Румунији

12

09

Док цијене кафе дивљају, еспресо се овдје може попити за марку

12

06

Огласио се директор ''Евровизије'' након одлуке пет земаља да напусте такмичење

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner