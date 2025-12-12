Ухапшен Бањалучанин: Уходио жену и пријетио јој смрћу

Извор:
Бањалучка полиција јуче је ухапсила А.Д. из Бањалуке, због постојања основа сумње да је починило кривично дјело "Прогањање".
А.Д. се сумњичи се да је већ дуже вријеме пратио и уходио жену из Бањалуке, те да је њој и њеној породици у неколико наврата путем позива и порука упутио пријетње по живот, што је код истих изазвало осјећај страха за властиту сигурност.
Након комплетирања и документовања предмета лице А.Д. ће данас уз извјештај о почињеном кривичном дјелу бити предато у надлежност Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
