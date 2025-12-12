Пронађена два килограма дроге, једна особа ухапшена

Извор:
СРНА
12.12.2025
09:57
Коментари:0
Полиција КС је у претресима на подручју Илиџе пронашла око два килограма марихуане и спида, те ухапсила лице чији су иницијали А.А. осумњичено за неовлаштену производњу и стављање у промет дроге.
У извршеним претресима пронађено је више различитих паковања марихуане и спида, дигитална вага, апарат за вакуумирање, те други предмети од интереса за истрагу, саопштено је из МУП-а КС.
Занимљивости
Психолози тврде да овај детаљ говори више о вама него што мислите
Након криминалистичке обраде, осумњичени ће бити предат у надлежност Кантоналног тужилаштва КС.
Акцију кодног назива "Преговарач" полиција је реализовала под надзором тужиоца Кантоналног тужилаштва.
Најновије
Најчитаније
12
25
12
22
12
20
12
09
12
06
Тренутно на програму