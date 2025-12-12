Logo
Пронађена два килограма дроге, једна особа ухапшена

СРНА

12.12.2025

09:57

Полиција КС је у претресима на подручју Илиџе пронашла око два килограма марихуане и спида, те ухапсила лице чији су иницијали А.А. осумњичено за неовлаштену производњу и стављање у промет дроге.

У извршеним претресима пронађено је више различитих паковања марихуане и спида, дигитална вага, апарат за вакуумирање, те други предмети од интереса за истрагу, саопштено је из МУП-а КС.

Занимљивости

Психолози тврде да овај детаљ говори више о вама него што мислите

Након криминалистичке обраде, осумњичени ће бити предат у надлежност Кантоналног тужилаштва КС.

Акцију кодног назива "Преговарач" полиција је реализовала под надзором тужиоца Кантоналног тужилаштва.

