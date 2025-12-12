Logo
Хрвати све више гомилају готовину: Стручњаци откривају разлог

АТВ

12.12.2025

09:50

Хрвати све више гомилају готовину: Стручњаци откривају разлог
Фото: pexels/Tara Winstead

Хрвати све чешће гомилају готовину изван банака, а вриједност готовине у оптицају у Хрватској биљежи значајан раст.

Стручњаци наводе геополитичку несигурност, страх од кварова система и ниске каматне стопе као кључне разлоге овог тренда.

Вриједност готовине у оптицају у Хрватској крајем 2025. године достигла је 443 милијарде куна, што представља раст од 7,4 посто у односу на претходну годину.

Што је 'гомилање готовине’ и зашто Хрвати то чине?

Према подацима сервиса "Форекс Клуб", феномен познат као ’гомилање готовине’, односно накупљање готовине изван банкарског система, постаје све раширенији у Хрватској.

Хрвати не троше готовину, већ је скупљају као својеврсно осигурање. Истраживања су показала да више од двије трећине Хрвата држи готовину 'за сваки случај’, иако дио стручњака сугерише да би се ова појава могла повезивати и са сивом економијом.

Раст упркос промјенама у плаћању

Како наводи сервис, позивајући се на податке Хрватске народне банке (ХНБ), крајем августа 2025. године, вриједност готовине у оптицају у Хрватској достигла је 443 милијарде куна – то је пораст од 7,4 одсто у поређењу с крајем 2024. године, када је износила 413,1 милијарду куна.

Годину дана раније, 2024, забиљежен је највећи годишњи раст од пандемије КОВИД-19 – чак 9,5 одсто, односно 35,9 милијарди куна више него годину прије.

Занимљиво је да се овај раст догађа у временима када све рјеђе постижемо за новчаницама приликом плаћања у трговинама.

Године 2024. примијећен је значајан пораст потражње за новчаницама виших апоена. Стручњаци из Хрватске народне банке (ХНБ) истичу да, иако готовина престаје бити популарно средство плаћања, њена растућа вриједност у оптицају указује на промјену њене улоге у привреди. Она постаје првенствено алат за осигурање.

Готовина као 'финансијски јастук’ за Хрвате

Истраживања ХНБ-а показују да готовину 'за сваки случај’ држи већ више од двије трећине Хрвата, најчешће у износу до 5 хиљада куна. Оно што је важно, овај је тренд међугенерацијски. Иако млађе генерације радије користе електронска плаћања, и они препознају вриједност посједовања физичке готовине као осигурања, пише "Дент карс".

Главни покретачи гомилања готовине

Стручњаци цитирани у сервису истичу да феномен 'гомилања готовине’ покреће неколико кључних фактора:

  • Растућа геополитичка несигурност и кризе: Нестабилност у свијету подстиче људе да траже опипљивију сигурност.
  • Страх од кварова система плаћања: Потенцијалне техничке сметње у дигиталном банкарству стварају потребу за алтернативом.
  • Ниске каматне стопе на штедњу: С обзиром на ниске поврате на банковне депозите, држање готовине постаје привлачније.
  • Потреба за очувањем приватности трансакција: Анонимност коју готовина нуди све је цјењенија у дигиталном добу.

Упркос смањењу броја банкомата, готовина је и даље доступна

Иако Хрвати све више цијене готовину, број банкомата у земљи опада.

До краја септембра 2025. године њихов се број смањио за 211 у поређењу с претходном годином.

Међутим, ХНБ јамчи да је доступност банкарских услуга и даље висока – 98,65 одсто становника има близак приступ банкомату или другој институцији која нуди исплату готовине.

Стручњаци истичу да, иако се инфраструктура смањује, готовина не нестаје – мијења се само њена функција.

Хрватска

gotovina

Kuna

Evro

новац

