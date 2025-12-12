Logo
Полиција подсјећа грађане: Рок је 31. децембар

АТВ

12.12.2025

09:37

0
Полиција подсјећа грађане: Рок је 31. децембар
Полицијска управа Зворник подсјећа грађане да је у току кампања МУП-а Републике Српске "Региструј оружје без санкција“, која омогућава власницима нерегистрованог, а законом дозвољеног оружја, да га легализују без прекршајних и кривичних санкција.

Регистрација је могућа само за оружје Б категорије - пиштоље, револвере, ловачко и спортско оружје.

Рок за регистрацију истиче 31. децембра 2025. године.

Поступак регистрације покреће се у најближој Полицијској станици подношењем захтјева за издавање оружног листа, без обавезе доказивања поријекла оружја.

"Подсјећамо и да лица која посједују оружје чије је набављање и држање забрањено могу исто добровољно предати надлежној Полицијској станици без икаквих правних посљедица, у складу са важећом амнестијом. Позивамо све грађане који посједују нерегистровано оружје да изврше његову легализацију и тиме допринесу већој безбједности заједнице", поручују из Полицијске управе Зворник.

