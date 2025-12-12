Полиција подсјећа грађане: Рок је 31. децембар

Извор:
АТВ
12.12.2025
09:37
Полицијска управа Зворник подсјећа грађане да је у току кампања МУП-а Републике Српске "Региструј оружје без санкција“, која омогућава власницима нерегистрованог, а законом дозвољеног оружја, да га легализују без прекршајних и кривичних санкција.
Регистрација је могућа само за оружје Б категорије - пиштоље, револвере, ловачко и спортско оружје.
Рок за регистрацију истиче 31. децембра 2025. године.
