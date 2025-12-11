Пореска управа направила проблем болници: Нема лијекова ни плата

Извор:
Кантонална болница Ливно објавила је да је приморана смањити опсег пружања здравствених услуга јер у овом тренутку није у могућности набављати лијекове, медицински материјал, плаћати услуге, одржавање опреме и опскрбу енергентима.
Како се наводи у саопштењу, разлог је то што Пореска управа ФБиХ Кантонална канцеларија Ливно од 12. 11. 2025. године не даје сагласност за плаћања по Рјешењу о ограниченом располагању средствима из 2016. године.
Банка путем које послујемо поступа по истом, што за нас значи да не можемо извршавати финансијске обавезе једине болнице у кантону, стоји у саопштењу.
Тиме је здравствена заштита свих становника Ливна, Томиславграда, Купреса, Дрвара, Грахова и Гламоча – практично суспендована.
Додају да је посебно поражавајуће да се Закључак Владе ФБиХ у којем је наведено да се хитно осигура прекид присилне наплате и деблокада трансакцијских рачуна не поштује.
