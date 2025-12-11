Logo
Large banner

Пореска управа направила проблем болници: Нема лијекова ни плата

Извор:

АТВ

11.12.2025

14:51

Коментари:

0
bolest, zaraza, bolnica
Фото: Unsplash

Кантонална болница Ливно објавила је да је приморана смањити опсег пружања здравствених услуга јер у овом тренутку није у могућности набављати лијекове, медицински материјал, плаћати услуге, одржавање опреме и опскрбу енергентима.

Како се наводи у саопштењу, разлог је то што Пореска управа ФБиХ Кантонална канцеларија Ливно од 12. 11. 2025. године не даје сагласност за плаћања по Рјешењу о ограниченом располагању средствима из 2016. године.

marke novac KM

Економија

Хоће ли минималац бити од 1.200 до 1.600 КМ: Огласиле се власти

Банка путем које послујемо поступа по истом, што за нас значи да не можемо извршавати финансијске обавезе једине болнице у кантону, стоји у саопштењу.

Тиме је здравствена заштита свих становника Ливна, Томиславграда, Купреса, Дрвара, Грахова и Гламоча – практично суспендована.

zemljotres potres

Друштво

''Добро здрмало'': Земљотрес погодио југ Републике Српске

Додају да је посебно поражавајуће да се Закључак Владе ФБиХ у којем је наведено да се хитно осигура прекид присилне наплате и деблокада трансакцијских рачуна не поштује.

Подијели:

Тагови:

Ливно

болница

Poreska uprava

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Милица Дабовић открила да је оперисана, ово су детаљи интервенције

Сцена

Милица Дабовић открила да је оперисана, ово су детаљи интервенције

3 ч

1
Апел из МУП-а Српске: Опрезно са употребом пиротехнике

Република Српска

Апел из МУП-а Српске: Опрезно са употребом пиротехнике

3 ч

0
Вода ријека

Регион

Преминуле још двије жене у превртању чамца у Славонском Броду

3 ч

0
Влада Републике Српске

Друштво

Сјајне вијести за демобилисане борце у Републици Српској

3 ч

0

Више из рубрике

Инспекторат: Мјере безбједности у мркоњићкој школи нису предузете на вријеме

Градови и општине

Инспекторат: Мјере безбједности у мркоњићкој школи нису предузете на вријеме

5 ч

1
Биљана и Александар из Бијељине праве кућу од блата

Градови и општине

Кућа од блата и сламе у БиХ: Пар из Бијељине направио дом без кредита

7 ч

0
Гужва у саобраћају након саобраћајне несреће у Сарајеву

Градови и општине

Због саобраћајне несреће формиране километарске колоне

7 ч

0
Ватра "прогутала" 600 бала сијена у Лакташима

Градови и општине

Ватра "прогутала" 600 бала сијена у Лакташима

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

54

Пленковић положио камен темељац за студентско-културни центар на Петрићевцу

17

47

Русија потврдила: То су легитимне мете за нашу војску

17

33

Авионска несрећа у Црној Гори: Пилот погинуо у паду једрилице

17

30

Срећа у несрећи: Дјевојчица чудом преживјела пад са зграде!

17

17

Ухапшен пуцач из Обреновца: Сам се предао полицији, иза решетака и познати екстремиста

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner