Ватра "прогутала" 600 бала сијена у Лакташима

Извор:
АТВ
11.12.2025
09:25
Коментари:0
Током ноћи између сриједе, 10. децембра и четвртка, 11. децембра на подручју Лакташа је горјело 600 бала сијена.
Из Ватрогасне јединице Лакташи су саопштили да је на интервенцији учествовало 11 ватрогасац који су радили од 1.10 до 6.30 ујутро, односно више од пет и по сати рада.
БиХ
Одбор за заштиту права Срба у ФБиХ: Прекините да нам рушите крстове на гробљима
"Током синоћње интервенције у селу Мрчевци, на гашењу пожара у штали утрошена је изузетно велика количина воде. 11 пратећих камиона испоручило је укупно 88.000 литара, а додатно је један навални камион обезбедио још 4.000 литара, што чини укупно 92.000 литара воде употребљених за локализацију и коначно гашење пожара. Оваква количина утрошене воде и ангажованог људства јасно показује колики је био обим пожара и колико је озбиљна и захтјевна била читава операција гашења", навели су из Ватрогасне јединице Лакташи.
Градови и општине
53 мин0
БиХ
55 мин0
Наука и технологија
57 мин0
Хроника
1 ч0
Градови и општине
53 мин0
Градови и општине
14 ч0
Градови и општине
14 ч0
Градови и општине
16 ч0
Најновије
Најчитаније
10
10
10
08
10
05
10
00
09
57
Тренутно на програму