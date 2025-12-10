Чувена фотеља предсједника Скупштине општине Билећа остала празна

Извор:
АТВ
10.12.2025
19:36
Од данас је празна чувена фотеља предсједника Скупштине општине Билећа.
Мирослав Суџум након годину дана рада поднио је оставку и признао:
''Мислим да сам се уморио свих ових година нарочито задњу годину мандата гдје сам био предсједник СО Билећа, мислим да је функција предсједника једна одговорна функција гдје морате да дате свој максимум једноставно у овом моменту нисам спреман да издржим све то, тако да ћу се посветити неким другим стварима, породици, дјеци и свему што иде у животу'', казао је Мирослав Суџум, бивши предсједник СО Билећа.
Суџум је и вратио мандат одборник, и поручио да је политици рекао збогом. Да је Суџум уморан начелник није примијетио. Изненађени Миодраг Парежанин страначком колеги жели срећу.
''Причао сам са Мирославом он је мене извијестио рекао, није ми изнио неке разлоге зашто је то тако али видим да има неких проблема и да је то његов став и такав став се мора поштовати'', рекао је Миодраг Парежанин, начелник Општине Билећа.
Опозиција тврди да се Суџум повлачи зато што није успио испунити сва предизборна обећања. Мато Вујовић из СДС-а још тврди да ће актуелној билећкој власти бити тешко да нађе новог предсједника.
''Ужарена је фотеља, не отимају се око те фотеље иако слови у народу да се отимају за фотеље у Билежи нико не жели да буде на тој фотељи, за сада'', казао је Мато Вујовић, одборник СДС-а у СО Билећа.
''Имамо ми доста добрих људи у скупштинској већини, разматрамо о кадровима и могућностима. Да је врућа столица свакако јесте. Свака скупштинска столица је врућа али сигуран сам да ћемо наћи рјешење у неком скоријем периоду'', рекао је Миодраг Парежанин, начелник Општине Билећа.
До избора новог предсједника скупштинску палицу ће држати потпредсједник Милосав Дангубић из ДНС-а. Предсједника су изгубили али Билећани су добили буџет за сљедећу годину и то више од 16 милиона марака, већина ће као и обично отићи на плате.
