Logo
Large banner

Чувена фотеља предсједника Скупштине општине Билећа остала празна

Извор:

АТВ

10.12.2025

19:36

Коментари:

0
Чувена фотеља предсједника Скупштине општине Билећа остала празна
Фото: АТВ

Од данас је празна чувена фотеља предсједника Скупштине општине Билећа.

Мирослав Суџум након годину дана рада поднио је оставку и признао:

''Мислим да сам се уморио свих ових година нарочито задњу годину мандата гдје сам био предсједник СО Билећа, мислим да је функција предсједника једна одговорна функција гдје морате да дате свој максимум једноставно у овом моменту нисам спреман да издржим све то, тако да ћу се посветити неким другим стварима, породици, дјеци и свему што иде у животу'', казао је Мирослав Суџум, бивши предсједник СО Билећа.

Мириловићи-пут

Градови и општине

Нови асфалт у селу Мириловићи: Лакши и сигурнији пут за све мјештане

Суџум је и вратио мандат одборник, и поручио да је политици рекао збогом. Да је Суџум уморан начелник није примијетио. Изненађени Миодраг Парежанин страначком колеги жели срећу.

''Причао сам са Мирославом он је мене извијестио рекао, није ми изнио неке разлоге зашто је то тако али видим да има неких проблема и да је то његов став и такав став се мора поштовати'', рекао је Миодраг Парежанин, начелник Општине Билећа.

ljubisa petrovic 2

Градови и општине

Годишњица издатог ''прогласа'' Петровићевих празних обећања

Опозиција тврди да се Суџум повлачи зато што није успио испунити сва предизборна обећања. Мато Вујовић из СДС-а још тврди да ће актуелној билећкој власти бити тешко да нађе новог предсједника.

''Ужарена је фотеља, не отимају се око те фотеље иако слови у народу да се отимају за фотеље у Билежи нико не жели да буде на тој фотељи, за сада'', казао је Мато Вујовић, одборник СДС-а у СО Билећа.

''Имамо ми доста добрих људи у скупштинској већини, разматрамо о кадровима и могућностима. Да је врућа столица свакако јесте. Свака скупштинска столица је врућа али сигуран сам да ћемо наћи рјешење у неком скоријем периоду'', рекао је Миодраг Парежанин, начелник Општине Билећа.

cigarete pusenje pixabay ilustracija

Друштво

Пушење у кафићима и ресторанима ускоро би могла бити прошлост

До избора новог предсједника скупштинску палицу ће држати потпредсједник Милосав Дангубић из ДНС-а. Предсједника су изгубили али Билећани су добили буџет за сљедећу годину и то више од 16 милиона марака, већина ће као и обично отићи на плате.

Подијели:

Тагови:

Билећа

SO Bileća

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Суџум за АТВ након оставке: Уморио сам се

Градови и општине

Суџум за АТВ након оставке: Уморио сам се

10 ч

0
Билећанин физички насрнуо на брата, дошло је и до пуцњаве

Хроника

Билећанин физички насрнуо на брата, дошло је и до пуцњаве

1 д

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Несрећа у Билећи: Једна особа повријеђена

1 д

0
Предсједник билећке Скупштине подноси оставку - враћа мандат

Градови и општине

Предсједник билећке Скупштине подноси оставку - враћа мандат

2 д

0

Више из рубрике

Годишњица издатог ''прогласа'' Петровићевих празних обећања

Градови и општине

Годишњица издатог ''прогласа'' Петровићевих празних обећања

2 ч

0
Нови асфалт у селу Мириловићи: Лакши и сигурнији пут за све мјештане

Градови и општине

Нови асфалт у селу Мириловићи: Лакши и сигурнији пут за све мјештане

4 ч

0
Директорка школе у Мркоњић Граду поднијела оставку

Градови и општине

Директорка школе у Мркоњић Граду поднијела оставку

7 ч

1
Родитељ оптуженог дјечака: Надлежни да утврде да ли је било насиља

Градови и општине

Родитељ оптуженог дјечака: Надлежни да утврде да ли је било насиља

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

36

Нова трагедија у БиХ: У судару два голфа погинула једна особа!

21

19

Републикански конгресмен поручио: САД треба да напусти НАТО!

21

08

Зеленски разговарао са посланицима о одржавању избора

21

08

УЖИВО: Битно, 10.12.2025.

21

06

Ово се не чује сваки дан: Коста Стевандић постигао 30 голова на рукометној утакмици

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner