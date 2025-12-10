Родитељ оптуженог дјечака: Надлежни да утврде да ли је било насиља

Извор:
Бошко Костић, родитељ једног од ученика пријављеног за вршњачко насиље у Основној школи "Иван Горан Ковачић" у Мркоњић Граду, рекао је да даје пуну подршку надлежним институцијама да утврде да ли је било вршњачког насиља.
"Нико од нас родитеља дјеце која су пријављена за насиље ни у једном моменту не оспорава да је потребно да се утврди шта је било. Дајемо пуну подршку и школи и институцијама, препуштамо да се утврде чињенице и подржаћемо било какву санкцију", навео је Костић новинарима.
Он је рекао да је неприхватљиво поступање родитеља који су прескочили институције и школу и узели правду у своје руке, те да сматра да треба разговарати.
"Двојица родитеља су пар дана раније на бруталан начин претукли дијете за које они сматрају да је вршило насиље. И они себи узимају за право да причају о насиљу. Треба да причамо о њиховим поступцима, замолио бих МУП и органе да се огласе о томе", навео је Костић.
Он сматра да треба говорити о насиљу које се дешава међу дјецом и да подржава рјешавање проблема.
"Одговорно тврдим да моје дијете није вршило насиље, али нека то утврде институције", истакао је Костић, те навео да ако се утврди да је било насиља да их треба казнити у складу са законским прописима.
Костић каже да је потеклих дана његова породица изложена великом притиску, те да се његовој дјеци пријети преко друштвених мрежа, шири се велики број дезинформација, те позвао МУП Републике Српске да их заштити.
Говорећи о томе да је брисао снимке са видео-надзора гдје се види да је вршено насиље, Костић је рекао да је то једна у низу дезинформација које се шире.
"Било ко ко се бави системима видео-надзора зна да не постоји начин да обришите видео-запис а да не остане траг. Ево, позивам МУП да дође и то да утврди", навео је Костић.
У Основној школи "Иван Горан Ковачић" у Мркоњић Граду тренутно је Просвјетна инспекција и инспекција Републичког педагошког завода, који су ту да ураде свој дио посла у оквиру истраге о наводном вршњачком насиљу.
Бањалучко Окружно јавно тужилаштво формирало је предмет у вези са наводима о вршњачком насиљу у Основној школи "Иван Горан Ковачић" у Мркоњић Граду и предузеће неопходне мјере ради утврђивања основаности поднесене кривичне пријаве, речено је Срни у овом тужилаштву.
"Тужилац за малољетнике Окружног јавног тужилаштва Бањалука је 5. децембра запримио пријаву родитеља ученика ОШ `Иван Горан Ковачић` из Мркоњић Града у вези са кривичним дјелом злостављање, мучење и друго нељудско и понижавајуће поступање", навели су из Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
Директор Школе Сузана Милић напоменула да је циљ да ова ситуација буде ријешена што безболније по здравље самих ученика јер су они најбитнији.
Милићева је подсјетила како је текао цијели случај - да је одјељењски старјешина пријавио насиље 2. децембра, након родитељског састанка који је одржан дан прије.
"Том приликом је један од родитеља који је иницијатор цијеле ове медијске хајке рекао да није знао прије за насиље, тако да је ту поприлично занимљив сплет околности, ја их могу једино тако назвати", изјавила је Милићева новинарима.
Она је напоменула да је школа поступила по протоколу о злостављању и занемаривању ученика, онако како је прописано законом.
