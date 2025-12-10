Оптужен двојац због пљачке пумпе у Пелагићеву

Извор:
АТВ
10.12.2025
13:12
Окружни суд у Добоју потврдио је оптужницу против Белмина Делића (36) и Емира Захировића (32) која их терети за пљачку пумпе и отимање торбице од А.Ј. одакле су узели око 1000 марака.
Окружно јавно тужилаштво у Добоју терети их да су 5. августа 2025. године око 00.25 у Пелагићеву, по договору дошли до бензинске пумпе.
Како пише у оптужници, дошли су возилом голф 4 који је у власништву С.Б.
Даље се додаје да је Емир Захировић остао у возилу како би осматрао да их неко не види, док је Белмин Делић ушао у просторију пумпе.
У оптужници пише да се он маскирао тако што је око главе везао мараму и ставио качкет, а био је и наоружан.
Он је ушао носећи пиштољ, а унутра су се налазили радник пумпе оштећени И.И. и оштећени А.Ј.
Разбојник је уперио пиштољ у смјеру И.И. и повишеним тоном обратио му се "Паре, паре, паре, дај паре".
Даље се наводи да је И.И. из ладице извадио новац око 500 КМ и ставио га на продајни пулт.
Делић је узео новац па она и А.Ј. рекао "Дај торбицу".
Човјек му је предао торбицу марке "Лоуис Vuitton" у којој се налазио новчаник тамно смеђе боје исте марке .
У новчанику је било око 360 КМ и 90 евра, возачка дозвола, 3 личне карте, банковна картица и чакија, те потом оштећене упутио у просторију која се налази иза продајног пулта, што су они и учинили.
Делић је након свега дошао до голфа који је био паркиран недалеко од бензинске пумпе, а у коме га је чекао Захировић.
Заједно су напустили лице мјеста и побјегли у правцу Тузле.
"Дакле, у намјери прибављања противправне имовинске користи, употребом силе и ватреног оружја, одузели туђе покретне ствари, а дјело је учињено од стране више лица, чиме су учинили кривично дјело разбојништво из члана 227. став 2. у вези са ставом 1 Кривичног законика Републике Српске, а у вези са чланом 37 КЗ Републике Српске", пише у оптужници.
