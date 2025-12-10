Logo
Large banner

Оптужен двојац због пљачке пумпе у Пелагићеву

Извор:

АТВ

10.12.2025

13:12

Коментари:

0
Оптужен двојац због пљачке пумпе у Пелагићеву
Фото: Unsplash

Окружни суд у Добоју потврдио је оптужницу против Белмина Делића (36) и Емира Захировића (32) која их терети за пљачку пумпе и отимање торбице од А.Ј. одакле су узели око 1000 марака.

Окружно јавно тужилаштво у Добоју терети их да су 5. августа 2025. године око 00.25 у Пелагићеву, по договору дошли до бензинске пумпе.

Како пише у оптужници, дошли су возилом голф 4 који је у власништву С.Б.

Даље се додаје да је Емир Захировић остао у возилу како би осматрао да их неко не види, док је Белмин Делић ушао у просторију пумпе.

У оптужници пише да се он маскирао тако што је око главе везао мараму и ставио качкет, а био је и наоружан.

Он је ушао носећи пиштољ, а унутра су се налазили радник пумпе оштећени И.И. и оштећени А.Ј.

Разбојник је уперио пиштољ у смјеру И.И. и повишеним тоном обратио му се "Паре, паре, паре, дај паре".

Даље се наводи да је И.И. из ладице извадио новац око 500 КМ и ставио га на продајни пулт.

Делић је узео новац па она и А.Ј. рекао "Дај торбицу".

Кошаркаши Партизана

Кошарка

Пао договор о насљеднику Обрадовића: Пењароја у Партизану

Човјек му је предао торбицу марке "Лоуис Vuitton" у којој се налазио новчаник тамно смеђе боје исте марке .

У новчанику је било око 360 КМ и 90 евра, возачка дозвола, 3 личне карте, банковна картица и чакија, те потом оштећене упутио у просторију која се налази иза продајног пулта, што су они и учинили.

Делић је након свега дошао до голфа који је био паркиран недалеко од бензинске пумпе, а у коме га је чекао Захировић.

Заједно су напустили лице мјеста и побјегли у правцу Тузле.

"Дакле, у намјери прибављања противправне имовинске користи, употребом силе и ватреног оружја, одузели туђе покретне ствари, а д‌јело је учињено од стране више лица, чиме су учинили кривично д‌јело разбојништво из члана 227. став 2. у вези са ставом 1 Кривичног законика Републике Српске, а у вези са чланом 37 КЗ Републике Српске", пише у оптужници.

Подијели:

Тагови:

pljačka pumpe

Пелагићево

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кошаркаши Партизана

Кошарка

Пао договор о насљеднику Обрадовића: Пењароја у Партизану

3 ч

0
Без положеног возачког дивљао по путу: Ударио у аутомобиле, па се закуцао у излог

Хроника

Без положеног возачког дивљао по путу: Ударио у аутомобиле, па се закуцао у излог

3 ч

0
Огласила се банка о наводној ''несташици'' евра

Економија

Огласила се банка о наводној ''несташици'' евра

3 ч

0
Шири се опасна зараза: Расте број обољелих

Здравље

Шири се опасна зараза: Расте број обољелих

3 ч

0

Више из рубрике

Без положеног возачког дивљао по путу: Ударио у аутомобиле, па се закуцао у излог

Хроника

Без положеног возачког дивљао по путу: Ударио у аутомобиле, па се закуцао у излог

3 ч

0
Детаљи крвавог обрачуна: Упуцан власник кафића

Хроника

Детаљи крвавог обрачуна: Упуцан власник кафића

3 ч

0
Покренута акција ''Вихор'': Пуцњава у кафићу, рањен мушкарац

Хроника

Покренута акција ''Вихор'': Пуцњава у кафићу, рањен мушкарац

3 ч

0
djevojka, djevojlica, zlostavljanje, nasilje

Хроника

Дјевојчицу (6) обљубио партнер њене мајке

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

13

Савјет министара: За регистарске таблице и лична документа IDDEEA одобрено 1.589.000 КМ

16

05

Огласило се Министарство просвјете поводом оставке директорке мркоњићке школе

16

00

Огласио се Партизан због новог тренера

15

57

Италијанска кухиња званично на Унесковој листи свјетске баштине

15

44

Џејла Рамовић годинама шутјела о проблему који је имала у такмичењу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner