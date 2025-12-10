Шири се опасна зараза: Расте број обољелих

Најновији извјештај Градског завода за јавно здравље Београд показује да су код обољелих потврђена два типа вируса грипа, од којих један убједљиво доминира.

У Истом периоду у Београду је од акутних респираторних инфекција (АРИ) обољела 12.501 особа, а од обољења сличних грипу 592.

"У односу на претходну извјештајну недјељу, од 24. до 30. новембра број обољелих од акутних респираторних инфекција је већи за 11,4 одсто, а број оболелих од обољења сличних грипу је већи за 100,7 одсто", наводе у Градском заводу за јавно здравље.

Међу обољелима од акутних респираторних инфекција су највише особе у узрасту од: 5 до 19 година - 44,2 одсто, 20 до 64 - 27,4 одсто, узраста до 4 године - 22,1 одсто.

Особе старости 65 и више година су биле заступљене са 6,3 одсто.

Хроника Детаљи крвавог обрачуна: Упуцан власник кафића

Заступљеност обољелих од обољења сличних грипу по узрасту: до 4 године - 61 дијете, 5 до 19 година - 287 особа, 20 до 64 година - 207, старији од 65 година - 37.

У Заводу подсјећају да је најефикаснија мјера превенције против грипа вакцинација и препоручује се свим особама које су у повећаном ризику од развоја компликација да се што пре вакцинишу, при чему се заштита ствара за 2 до 3 недеље од добијања вакцине.

Вакцина се може примити у било које вријеме у току трајања сезоне грипа, чак и кад је вирус почео да се шири у окружењу.

Свијет Најмање 19 људи погинуло у урушавању двије зграде у Мароку

Такође, опште мјере превенције обухватају избјегавање блиских контакта са обољелим особама, редовно прање руку уз избегавање додиривања очију, носа и уста, провјетравање просторија.

Јачање опште отпорности организма подразумијева адекватан режим рада и одмора и исхрану богату витаминима, пише Блиц.