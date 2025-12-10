Шири се опасна зараза: Расте број обољелих

Извор:
Блиц
10.12.2025
12:59
Коментари:0
У првој недељи децембра, од 1. до 7 децембра грип је у Београду потврђен код 14 особа, за 12 више него у посљедњој недјељи новембра, а у истом периоду обољења слична грипу скочила су за чак 100 одсто.
Најновији извјештај Градског завода за јавно здравље Београд показује да су код обољелих потврђена два типа вируса грипа, од којих један убједљиво доминира.
У Истом периоду у Београду је од акутних респираторних инфекција (АРИ) обољела 12.501 особа, а од обољења сличних грипу 592.
"У односу на претходну извјештајну недјељу, од 24. до 30. новембра број обољелих од акутних респираторних инфекција је већи за 11,4 одсто, а број оболелих од обољења сличних грипу је већи за 100,7 одсто", наводе у Градском заводу за јавно здравље.
Међу обољелима од акутних респираторних инфекција су највише особе у узрасту од: 5 до 19 година - 44,2 одсто, 20 до 64 - 27,4 одсто, узраста до 4 године - 22,1 одсто.
Особе старости 65 и више година су биле заступљене са 6,3 одсто.
Хроника
Детаљи крвавог обрачуна: Упуцан власник кафића
Заступљеност обољелих од обољења сличних грипу по узрасту: до 4 године - 61 дијете, 5 до 19 година - 287 особа, 20 до 64 година - 207, старији од 65 година - 37.
У Заводу подсјећају да је најефикаснија мјера превенције против грипа вакцинација и препоручује се свим особама које су у повећаном ризику од развоја компликација да се што пре вакцинишу, при чему се заштита ствара за 2 до 3 недеље од добијања вакцине.
Вакцина се може примити у било које вријеме у току трајања сезоне грипа, чак и кад је вирус почео да се шири у окружењу.
Свијет
Најмање 19 људи погинуло у урушавању двије зграде у Мароку
Такође, опште мјере превенције обухватају избјегавање блиских контакта са обољелим особама, редовно прање руку уз избегавање додиривања очију, носа и уста, провјетравање просторија.
Јачање опште отпорности организма подразумијева адекватан режим рада и одмора и исхрану богату витаминима, пише Блиц.
Здравље
4 ч0
Здравље
6 ч0
Здравље
6 ч0
Здравље
8 ч0
Најновије
Најчитаније
16
13
16
05
16
00
15
57
15
44
Тренутно на програму