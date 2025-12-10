Logo
Шири се опасна зараза: Расте број обољелих

Извор:

Блиц

10.12.2025

12:59

Шири се опасна зараза: Расте број обољелих
Фото: Thirdman/Pexels

У првој недељи децембра, од 1. до 7 децембра грип је у Београду потврђен код 14 особа, за 12 више него у посљедњој недјељи новембра, а у истом периоду обољења слична грипу скочила су за чак 100 одсто.

Најновији извјештај Градског завода за јавно здравље Београд показује да су код обољелих потврђена два типа вируса грипа, од којих један убједљиво доминира.

У Истом периоду у Београду је од акутних респираторних инфекција (АРИ) обољела 12.501 особа, а од обољења сличних грипу 592.

"У односу на претходну извјештајну недјељу, од 24. до 30. новембра број обољелих од акутних респираторних инфекција је већи за 11,4 одсто, а број оболелих од обољења сличних грипу је већи за 100,7 одсто", наводе у Градском заводу за јавно здравље.

Међу обољелима од акутних респираторних инфекција су највише особе у узрасту од: 5 до 19 година - 44,2 одсто, 20 до 64 - 27,4 одсто, узраста до 4 године - 22,1 одсто.

Особе старости 65 и више година су биле заступљене са 6,3 одсто.

Заступљеност обољелих од обољења сличних грипу по узрасту: до 4 године - 61 дијете, 5 до 19 година - 287 особа, 20 до 64 година - 207, старији од 65 година - 37.

У Заводу подсјећају да је најефикаснија мјера превенције против грипа вакцинација и препоручује се свим особама које су у повећаном ризику од развоја компликација да се што пре вакцинишу, при чему се заштита ствара за 2 до 3 недеље од добијања вакцине.

Вакцина се може примити у било које вријеме у току трајања сезоне грипа, чак и кад је вирус почео да се шири у окружењу.

Такође, опште мјере превенције обухватају избјегавање блиских контакта са обољелим особама, редовно прање руку уз избегавање додиривања очију, носа и уста, провјетравање просторија.

Јачање опште отпорности организма подразумијева адекватан режим рада и одмора и исхрану богату витаминима, пише Блиц.

virus

akutna respiratorna infekcija

