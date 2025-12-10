За петак најављен генрални штрајк: Очекује се колапс

Извор:
Италијанска генерална конфедерација рада (ЦГИЛ) позвала је на генерални штрајк у петак, 12. децембра, прије свега због најављеног буџета за наредну годину, а штрајк би могао да угрози функционисање школа, превоза и здравствених услуга.
"Због дубине друштвених немира, синдикат је одлучан да промијени закон о буџету, који је неправедан и штетан за раднике, пензионере и младе", саопштио је синдикат ЦГИЛ, објавила је данас Ла Стампа.
Када је ријеч о жељезничком саобраћају, штрајк ће у петак, 12. децембра, трајати од поноћи до 21 сат.
У неким градовима, локални превоз ће можда функционисати по другачијем режиму, а једини изузетак је Рим, гдје запослени у градском саобраћајном предузећу неће учествовати у штрајку, јер су већ били укључени у претходни протест.
Ватрогасна служба биће у штрајку од 9 до 13 сати.
Школе ће бити масовно укључене у протест, па ће неки часови да буду отказани или одложени.
У болницама и здравственим установама могући су прекиди пружања мање битних услуга и успоравање помоћних активности, док би јавне службе могле да буду дјелимично или потпуно затворене у зависности од недостатка особља.
Авионски саобраћај би требало да функционише нормално, али се путницима савјетује да провјере распоред летова прије путовања.
