Logo
Large banner

Покренута акција ''Вихор'': Пуцњава у кафићу, рањен мушкарац

Извор:

Телеграф

10.12.2025

12:39

Коментари:

0
Покренута акција ''Вихор'': Пуцњава у кафићу, рањен мушкарац
Фото: Танјуг

У београдском насеље Врачар у кафићу дошло је до пуцњаве, сазнаје "Телеграф.рс".

Незванично, један мушкарац је рањен.

У току је акција "Вихор".

Према ријечима репортера "Телеграфа" са терена, на мјесту пуцњаве налази се велики број полиције и Екипа Хитне помоћи.

Упуцани мушкарац је колима Хитне помоћи превезен у УЦ.

Подијели:

Тагови:

Пуцњава

Београд

Србија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тужилаштвима у овој години пријављена 84 извршиоца насиља

Градови и општине

Тужилаштвима у овој години пријављена 84 извршиоца насиља

35 мин

0
djevojka, djevojlica, zlostavljanje, nasilje

Хроника

Дјевојчицу (6) обљубио партнер њене мајке

47 мин

0
Клуб посланика СНСД-а: Увођењем биометрије у бирачки списак крши се заштита личних података

Република Српска

Клуб посланика СНСД-а: Увођењем биометрије у бирачки списак крши се заштита личних података

55 мин

1
zvijezde, nebo

Занимљивости

Спремите се за 120 звијезда падалица на сат

58 мин

0

Више из рубрике

djevojka, djevojlica, zlostavljanje, nasilje

Хроника

Дјевојчицу (6) обљубио партнер њене мајке

47 мин

0
Хапшење педофил Бијељина

Хроника

Како је Бањалучанин упао у замку: Фотографије слао полицајцима мислећи да је дијете

1 ч

0
Мотоциклиста повријеђен у незгоди, саобраћај отежан

Хроника

Мотоциклиста повријеђен у незгоди, саобраћај отежан

1 ч

0
Пријетње по живот и физички напад у Источном Сарајеву

Хроника

Пријетње по живот и физички напад у Источном Сарајеву

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

09

Пао договор о насљеднику Обрадовића: Пењароја у Партизану

13

05

Без положеног возачког дивљао по путу: Ударио у аутомобиле, па се закуцао у излог

13

04

Огласила се банка о наводној ''несташици'' евра

12

59

Шири се опасна зараза: Расте број обољелих

12

58

Роберт Просинечки поново у погону: Ево кога преузима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner