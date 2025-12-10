Покренута акција ''Вихор'': Пуцњава у кафићу, рањен мушкарац

Извор:
У београдском насеље Врачар у кафићу дошло је до пуцњаве, сазнаје "Телеграф.рс".
Незванично, један мушкарац је рањен.
У току је акција "Вихор".
Према ријечима репортера "Телеграфа" са терена, на мјесту пуцњаве налази се велики број полиције и Екипа Хитне помоћи.
Упуцани мушкарац је колима Хитне помоћи превезен у УЦ.
