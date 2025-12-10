Logo
Large banner

Пријетње по живот и физички напад у Источном Сарајеву

Извор:

АТВ

10.12.2025

11:34

Коментари:

0
Пријетње по живот и физички напад у Источном Сарајеву
Фото: АТВ

Лице из Источног Новог Сарајева чији су иницијали Ж.Т. упутило је вербалне пријетње по живот лицу В.Е, након чега га је и ударило.

Повријеђеном је указана љекарска помоћ у Болници "Србија" у Источном Сарајеву, саопштено је из Полицијске управе Источно Сарајево.

Пунђа фризура

Стил

Три ''застарјеле'' фризуре су се вратиле на велика врата

На мјесту јучерашњег напада извршен је увиђај, а о свему је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва у Источном Сарајеву.

Припадници Полицијске станице Источно Ново Сарајево спроводе оперативне мјере и радње на расвјетљавању кривичних дјела угрожавање сигурности и тјелесна повреда.

Đaci

Градови и општине

Издвојено 115.000 КМ: Обезбијеђена средства за требињске ђаке

У протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Источно Сарајево евидентирана су три кривична дјела, јавни ред и мир нарушен је два пута, а догодиле су се четири саобраћајне незгоде са материјалном штетом.

Подијели:

Тагови:

Источно Сарајево

prijetnje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Језиво породично насиље: Кћерка претукла мајку

Хроника

Језиво породично насиље: Кћерка претукла мајку

1 ч

0
Власници паса добијају нова правила и строге обавезе

Србија

Власници паса добијају нова правила и строге обавезе

1 ч

0
Историјски искорак: СПЦ отворила званични профил на Инстаграму

Друштво

Историјски искорак: СПЦ отворила званични профил на Инстаграму

1 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Регион

Малољетник на трави, кокаину и спиду тукао дјечаке

1 ч

0

Више из рубрике

Језиво породично насиље: Кћерка претукла мајку

Хроника

Језиво породично насиље: Кћерка претукла мајку

1 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Упали човјеку у кућу и изнуђивали му паре

2 ч

0
Саобраћајна несрећа у Великој Кладуши

Хроника

Отац и син који су изазвали хаос у Великој Кладуши остају иза решетака

2 ч

1
Језиве пријетње у београдској школи: Ученик због оцјене најавио масакр

Хроника

Језиве пријетње у београдској школи: Ученик због оцјене најавио масакр

2 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

09

Пао договор о насљеднику Обрадовића: Пењароја у Партизану

13

05

Без положеног возачког дивљао по путу: Ударио у аутомобиле, па се закуцао у излог

13

04

Огласила се банка о наводној ''несташици'' евра

12

59

Шири се опасна зараза: Расте број обољелих

12

58

Роберт Просинечки поново у погону: Ево кога преузима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner