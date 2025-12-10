Пријетње по живот и физички напад у Источном Сарајеву

Извор:
АТВ
10.12.2025
11:34
Лице из Источног Новог Сарајева чији су иницијали Ж.Т. упутило је вербалне пријетње по живот лицу В.Е, након чега га је и ударило.
Повријеђеном је указана љекарска помоћ у Болници "Србија" у Источном Сарајеву, саопштено је из Полицијске управе Источно Сарајево.
На мјесту јучерашњег напада извршен је увиђај, а о свему је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва у Источном Сарајеву.
Припадници Полицијске станице Источно Ново Сарајево спроводе оперативне мјере и радње на расвјетљавању кривичних дјела угрожавање сигурности и тјелесна повреда.
У протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Источно Сарајево евидентирана су три кривична дјела, јавни ред и мир нарушен је два пута, а догодиле су се четири саобраћајне незгоде са материјалном штетом.
