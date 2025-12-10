Малољетник на трави, кокаину и спиду тукао дјечаке

Извор:
24сата.хр
10.12.2025
11:15
Хрватска полиција привела је малољетника који се сумњичи да је, под утицајем бројних наркотика, физички напао два дјечака.
Малољетника су у понедјељак привели полицајци ПУ дубровачко-неретванска, а због сумње да је надрогиран напао два дјечака који су сједили на шеталишту у близини васпитно-образовне установе у Метковићу и једног од њих ударио ногом у главу, а другог у руку.
Како пише 24сата, дјечак којег је малољетник ударио ногом у главу, завршио је у Заводу за хитну медицину гдје су му доктори установили тешке телесне повреде. Младић којег је ударио у руку, прошао је без тежих повреда.
Полиција је малољетног нападача пронашла два сата након дојаве о премлаћивању и тестирањем установила да је током напада био под утицајем марихуане, кокаина и спида које је претходно конзумирао.
"Након довршеног криминалистичког истраживања, осумњичени малољетник је касно синоћ, уз кривичну пријаву за почињено кривично дјело Тешка тјелесна повреда одведен у притворску јединицу Полицијске управе дубровачко-неретванске", наводе из полиције.
