Logo
Large banner

Малољетник на трави, кокаину и спиду тукао дјечаке

Извор:

24сата.хр

10.12.2025

11:15

Коментари:

0
Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Хрватска полиција привела је малољетника који се сумњичи да је, под утицајем бројних наркотика, физички напао два дјечака.

Малољетника су у понедјељак привели полицајци ПУ дубровачко-неретванска, а због сумње да је надрогиран напао два дјечака који су сједили на шеталишту у близини васпитно-образовне установе у Метковићу и једног од њих ударио ногом у главу, а другог у руку.

Како пише 24сата, дјечак којег је малољетник ударио ногом у главу, завршио је у Заводу за хитну медицину гдје су му доктори установили тешке телесне повреде. Младић којег је ударио у руку, прошао је без тежих повреда.

Орхидеја

Савјети

Није довољна само вода: Додајте овај састојак у саксију и орхидеје ће цвјетати ''као луде''

Полиција је малољетног нападача пронашла два сата након дојаве о премлаћивању и тестирањем установила да је током напада био под утицајем марихуане, кокаина и спида које је претходно конзумирао.

"Након довршеног криминалистичког истраживања, осумњичени малољетник је касно синоћ, уз кривичну пријаву за почињено кривично дјело Тешка тјелесна повреда одведен у притворску јединицу Полицијске управе дубровачко-неретванске", наводе из полиције.

Подијели:

Тагови:

вршњачко насиље

хапшење

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Није довољна само вода: Додајте овај састојак у саксију и орхидеје ће цвјетати ''као луде''

Савјети

Није довољна само вода: Додајте овај састојак у саксију и орхидеје ће цвјетати ''као луде''

2 ч

0
Dmitrij Peskov

Свијет

Песков: Москва жели трајан мир, а не примирје

2 ч

0
Шеранић: Српска добија центар за токсикологију

Република Српска

Шеранић: Српска добија центар за токсикологију

2 ч

0
Пас Ози оборио Гинисов рекорд за најдужи језик

Занимљивости

Пас Ози оборио Гинисов рекорд за најдужи језик

2 ч

0

Више из рубрике

Трудница упала у контејнер за текстил, реаговали ватрогасци

Регион

Трудница упала у контејнер за текстил, реаговали ватрогасци

2 ч

0
Истрага, убица, листа

Регион

Исповијест најстрашнијег балканског плаћеног убице: Хаос је постао моја логика

3 ч

0
Попили кувано вино, па завршили у болници

Регион

Попили кувано вино, па завршили у болници

4 ч

0
Лазар Вулевић, двоструки убица из Никшића

Регион

Двоструки убица из Никшића има богат досије: Ево за шта је раније осуђиван

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

09

Пао договор о насљеднику Обрадовића: Пењароја у Партизану

13

05

Без положеног возачког дивљао по путу: Ударио у аутомобиле, па се закуцао у излог

13

04

Огласила се банка о наводној ''несташици'' евра

12

59

Шири се опасна зараза: Расте број обољелих

12

58

Роберт Просинечки поново у погону: Ево кога преузима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner