Logo
Large banner

Пас Ози оборио Гинисов рекорд за најдужи језик

Извор:

Танјуг

10.12.2025

11:05

Коментари:

0
Пас Ози оборио Гинисов рекорд за најдужи језик
Фото: Printscreen/Youtube/KMPH FOX26 NEWS

Ози, мјешанац мастифа из Оклахома Ситија, оборио је Гинисов свјетски рекорд за најдужи језик међу живим псима.

Његов језик је дугачак 19,89 центиметара, чиме је надмашио досадашњег рекордера, боксера Рокија, чији је језик био дуг 13,88 центиметара, преноси данас Би-Би-Си.

Власници су изразили одушевљење због нове титуле, а један од њих поручио је да га "заиста чини срећним сазнање да сви воле његовог пса".

Подијели:

Таг:

pas

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трудница упала у контејнер за текстил, реаговали ватрогасци

Регион

Трудница упала у контејнер за текстил, реаговали ватрогасци

2 ч

0
Тадић: Уставна права грађана сведена на принцип хоћеш-нећеш

Република Српска

Тадић: Уставна права грађана сведена на принцип хоћеш-нећеш

2 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Упали човјеку у кућу и изнуђивали му паре

2 ч

0
Професор из Бањалуке направио симулатор земљотреса

Бања Лука

Професор из Бањалуке направио јединствену платформу за симулацију земљотреса

2 ч

0

Више из рубрике

Шта нам звијезде доносе предвиђају?

Занимљивости

Шта нам звијезде доносе предвиђају?

4 ч

0
Жене рођене у ова 3 хороскопска знака једноставно нису за љубав

Занимљивости

Жене рођене у ова 3 хороскопска знака једноставно нису за љубав

5 ч

0
Par, ljubav

Занимљивости

Шта сваки хороскопски знак жели од свог партнера?

20 ч

0
Беба дијете

Занимљивости

Женско име моћног значења: Познато у многим културама, а родитељи га бирају због ове симболике

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

05

Без положеног возачког дивљао по путу: Ударио у аутомобиле, па се закуцао у излог

13

04

Огласила се банка о наводној ''несташици'' евра

12

59

Шири се опасна зараза: Расте број обољелих

12

58

Роберт Просинечки поново у погону: Ево кога преузима

12

54

Детаљи крвавог обрачуна: Упуцан власник кафића

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner