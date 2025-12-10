Пас Ози оборио Гинисов рекорд за најдужи језик

Извор:
Ози, мјешанац мастифа из Оклахома Ситија, оборио је Гинисов свјетски рекорд за најдужи језик међу живим псима.
Његов језик је дугачак 19,89 центиметара, чиме је надмашио досадашњег рекордера, боксера Рокија, чији је језик био дуг 13,88 центиметара, преноси данас Би-Би-Си.
Власници су изразили одушевљење због нове титуле, а један од њих поручио је да га "заиста чини срећним сазнање да сви воле његовог пса".
