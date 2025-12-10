Жене рођене у ова 3 хороскопска знака једноставно нису за љубав

Извор:
Жена Блиц
10.12.2025
07:33
Коментари:0
Ако тражите љубав за цијели живот, врло је могуће да ћете се сусрести с разним изазовима, а посебно ако ту љубав желите од жена рођеним у ова три хороскопска знака. Њихов карактер чини одржавање љубавне везе веома тешким.
Жене рођене у знаку Овна инсистирају на контроли и надзору у сваком аспекту везе. Иако почетно изгледају занимљиво због самопоуздања, то се с временом претвара у надменост. Њихова природа тежи превласти, а не подносе добро јаку личност која им се супротставља. Веза с њима постаје борба за доминацију.
Дјевице су познате по опсесивној критичности и осуђивању. Њихови нереално високи стандарди, произашли из перфекционизма, могу бити изазовни.
Регион
Двоструки убица из Никшића има богат досије: Ево за шта је раније осуђиван
Очекују од партнера да премаше њихова очекивања, а не штеде осјећања ако се то не догоди. Њихови високи стандарди чине везу изазовном, а партнер мора уложити напоре да их испуњава, пише Жена Блиц.
Жене рођене у знаку Шкорпије су фасцинантне и јединствене, али им недостаје посвећеност. Посједују много квалитета, али мрзе да се прилагођавају жељама других. Веза с њима захтијева велики труд и посвећеност, а многи су мушкарци остали разочарани због недостатка преданости.
Ако желите трајну љубав, суочићете се с изазовима одржавања везе с овим женама, чија природа често креира несклад у партнерству.
Занимљивости
16 ч0
Занимљивости
18 ч0
Занимљивости
19 ч0
Занимљивости
20 ч0
Најновије
Најчитаније
09
31
09
26
09
22
09
22
09
22
Тренутно на програму