Да ли ће ова година бити друга најтоплија у историји

Ова година могла би да буде друга најтоплија у историји мјерења, изједначивши се са 2023. након историјског максимума из 2024, објавила је европска служба за праћење глобалног загријавања "Коперникус".
Посљедњих 10 година биле су најтоплије од када се врше мјерења, објавила је раније ове године Свјетска метеоролошка организација.
Подаци "Коперникуса" за климатске промјене потврђују да је глобална температура на путу да премаши 1,5 степени Целзијусових изнад прединдустријског нивоа, прага који је постављен у Париском климатском споразуму из 2015. године.
Температура је порасла у просјеку за 1,48 степени Целзијусових између јануара и новембра и тренутно је изједначена са мјерењем у 2023. као друга најтоплија година у историји, наведено је у мјесечном ажурирању службе.
Прошли мјесец био је трећи најтоплији новембар у историји мјерења са просјечном температуром ваздуха која је достигла 14,02 степена.
Такви постепени порасти могу се чинити малим, али научници упозоравају да већ то дестабилизује климу и условљава да су олује, поплаве и друге катастрофе јаче и чешће.
- Мјесец је обиљежен низом екстремних временских догађаја, укључујући тропске циклоне у југоисточној Азији, узрокујући раширене, катастрофалне поплаве и губитак живота - наводи "Коперникус".
За Европу је ово био пети најтоплији новембар икад забиљежен, са просјечном температуром од 5,74 степена.
Источна Европа, Балкан и Турска забиљежили су неуобичајено високу температуру, док је у Скандинавији и јужној Њемачкој било релативно хладно.
Температура је углавном била изнад просјека широм свијета, а посебно у сјеверној Канади, изнад Арктичког океана и широм Антарктике -, навео је "Коперникус", додајући да су у сјевероисточној Русији забиљежене значајне хладне аномалије.
Подаци мјерења "Коперникуса" сателитским и метеоролошким очитавањима и на копну и на мору достижу до 1940. године и успоређују се с глобалним температурним записима који датирају из 1850. године.
