Позната гумица већ два мјесеца у болници: ''Не знам да ли ће бити добро..''

Извор:

Блиц

09.12.2025

14:12

Коментари:

0
Позната гумица већ два мјесеца у болници: ''Не знам да ли ће бити добро..''
Фото: Youtube/Blic TV/screenshot

Глумица Љиљана Стјепановић прије два месеца хитно је примљена у Земунску болницу, због проблема са тромбофилијом.

Љиљана се огласила за "Блиц" и открила какво је њено тренутно здравствено стање.

Глумица Љиљана Стјепановић истакла је да се не осјећа добро.

- Нисам добро. Већ два мјесеца сам у болници, лежим. Не знам да ли ће бити добро. Чујемо се ако преживим - рекла је глумица.

Љиљана је недавно испричала да је прије неколико година имала озбиљних здравствених проблема.

Ловац

Хроника

Оптужен да је ловачко друштво оштетио за 70.000 КМ

- Сустигли су ме силни проблеми, нисам ни сад најздравија, али се боље осјећам кад радим. Тада на мислим на болест него гурам, посао ми је спасоносни лијек. Љекари су ме скоро отписали, двије године сам била у инвалидским колицима. Недаће су почеле много раније, али је тада било најгоре. Уз године иду разне немоћи и проблеми, али гурам, најбитније су душа и глава. најприје сам одустала, а онда сам се борила из ината пошто сам рођени инаџија. Ето некако се тако све како треба на крају послагало - рекла је за Блиц, па је додала:

- На крају све стигне на наплату, заправо те стигне живот. Не дам се, радим и путујем, доста и снимам, сад прихватам мање улоге због година и здравља. Посао је специфичан, кад станем на сцену, пред публику, то је посебно осјећање, као да сам потпуно здрава.

