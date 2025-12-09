Оптужен да је ловачко друштво оштетио за 70.000 КМ

Извор:
Окружни суд у Источном Сарајеву потврдио је оптужницу против Радослава Ристановића због кривичног дијела злоупотреба службеног положаја или овлаштења, јер је као предсједник Управног одбора Ловачког удружења "Рогатица" оштетио то удружење за готово 70.000 КМ, саопштено је Окружног јавног тужилаштва у Источном Сарајеву.
Оптужница Ристановићу ставља на терет да је током 2019, 2020. и 2021. године, као предсједник Управног одбора Ловачког удружења, у намјери да другом прибави имовинску корист, свјесно искористио положај и овлаштења.
Од већег броја ловаца који су користили ловиште "Медник", чији је корисник ово ловачко удружење, Ристановић није наплатио накнаде за високу дивљач у износу од 30 одсто тржишне вриједности.
Он није ни од ловаца наплатио чланарину, па је тако издавао налоге за симуловану наплату накнада тако што је, према његовом налогу, жена чији су иницијали М.Г. као секретар овог удружења са жиро рачуна путем чекова подизала износ неопходан за уплату накнаде одстрела и трофејне вриједности, чланарине и улаза у ловиште, те их уносила у благајну Удружења.
М.Г. је потом подизала новац из благајне у истом износу и попуњавала налоге за уплату за сваког ловца, те је вршила уплате у њихово име, а у сврху накнаде за одстрел, трофеј и чланарине, иако је Ристановић знао да је плаћање ових накнада обавеза ловаца и да су они дужни да изврше уплате на рачун Ловачког удружења.
На такав начин другом је прибавио имовинску корист од 69.332 КМ, а за исти износ је Ловачком удружењу "Рогатица" нанесена штета.
