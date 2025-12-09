Logo
Large banner

Оптужен да је ловачко друштво оштетио за 70.000 КМ

Извор:

АТВ

09.12.2025

14:08

Коментари:

0
Оптужен да је ловачко друштво оштетио за 70.000 КМ
Фото: АТВ

Окружни суд у Источном Сарајеву потврдио је оптужницу против Радослава Ристановића због кривичног дијела злоупотреба службеног положаја или овлаштења, јер је као предсједник Управног одбора Ловачког удружења "Рогатица" оштетио то удружење за готово 70.000 КМ, саопштено је Окружног јавног тужилаштва у Источном Сарајеву.

Оптужница Ристановићу ставља на терет да је током 2019, 2020. и 2021. године, као предсједник Управног одбора Ловачког удружења, у намјери да другом прибави имовинску корист, свјесно искористио положај и овлаштења.

Од већег броја ловаца који су користили ловиште "Медник", чији је корисник ово ловачко удружење, Ристановић није наплатио накнаде за високу дивљач у износу од 30 одсто тржишне вриједности.

Полиција Италија

Свијет

Малољетници умијешани у свиреп злочин: Након отмице жртве полијевали врелом водом

Он није ни од ловаца наплатио чланарину, па је тако издавао налоге за симуловану наплату накнада тако што је, према његовом налогу, жена чији су иницијали М.Г. као секретар овог удружења са жиро рачуна путем чекова подизала износ неопходан за уплату накнаде одстрела и трофејне вриједности, чланарине и улаза у ловиште, те их уносила у благајну Удружења.

М.Г. је потом подизала новац из благајне у истом износу и попуњавала налоге за уплату за сваког ловца, те је вршила уплате у њихово име, а у сврху накнаде за одстрел, трофеј и чланарине, иако је Ристановић знао да је плаћање ових накнада обавеза ловаца и да су они дужни да изврше уплате на рачун Ловачког удружења.

Нездрав ваздух, Бањалука

Бања Лука

Ваздух у Бањалуци опасан по здравље

На такав начин другом је прибавио имовинску корист од 69.332 КМ, а за исти износ је Ловачком удружењу "Рогатица" нанесена штета.

Подијели:

Тагови:

pronevjera

lovac

Ловци

Lovačko udruženje

Источно Сарајево

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Власник локала претукао госта

Хроника

Власник локала претукао госта

2 ч

0
Минић: За Српску избори завршени, ЦиК ствара стање несигурности

Република Српска

Минић: За Српску избори завршени, ЦиК ствара стање несигурности

2 ч

1
Случај насиља у мркоњићкој школи: Огласила се директорица

Република Српска

Случај насиља у мркоњићкој школи: Огласила се директорица

2 ч

2
Сутра сунчано, по котлинама и уз ријеке магловито и хладније

Друштво

Сутра сунчано, по котлинама и уз ријеке магловито и хладније

2 ч

0

Више из рубрике

Власник локала претукао госта

Хроника

Власник локала претукао госта

2 ч

0
Језив напад у гаражи: Маскирани нападачи жену посјекли по лицу и ошишали

Хроника

Језив напад у гаражи: Маскирани нападачи жену посјекли по лицу и ошишали

2 ч

0
Ухапшена банда из Србије, крали возила у Њемачкој и Швајцарској

Хроника

Ухапшена банда из Србије, крали возила у Њемачкој и Швајцарској

4 ч

0
Тијело жене пронађено насред пута

Хроника

Тијело жене пронађено насред пута

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

22

Италијанска кухиња проглашена најбољом на свијету од стране TasteAtlas-а, сада чека признање UNESCO-а

16

22

Калас: ЕУ неће подстицати Украјину да прави уступке у рјешавању сукоба

16

13

Небојша Дринић није више шеф клуба ПДП-а

16

11

Принц Вилијам ипак неће млађем брату одузети титулу: Разлог ће вас дефинитивно изненадити

16

09

Новинарка открива: "Обрадовићева ћерка ми је рекла..."

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner