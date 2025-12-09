Logo
Large banner

Сутра сунчано, по котлинама и уз ријеке магловито и хладније

Извор:

АТВ

09.12.2025

13:38

Коментари:

0
Сутра сунчано, по котлинама и уз ријеке магловито и хладније
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити углавном сунчано, а магла и ниска облачност очекују се понегдје око ријека и по котлинама и задржаће се током већег дијела дана уз хладније вријеме.

Дуваће слаб вјетар, понегдје умјерен и промјенљив, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Јутарња температура ваздуха биће од нула до шест, у вишим предјелима од минус два, а дневна од осам до 15, на југу до 17 степени Целзијусових.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас у централним и источним подручјима преовладава магла и ниска облачност, док је у осталим предјелима претежно сунчано.

putin

Свијет

Путин одликовао учеснике СВО: Руски народ уједињује понос на своју Отаџбину

Температура ваздуха у 13 часова: Бјелашница нула, Бугојно два, Соколац и Хан Пијесак три, Сарајево четири, Сребреница и Чемерно седам, Фоча и Јајце осам, Вишеград, Добој, Мркоњић Град, Рудо и Србац девет, Гацко и Нови Град 10, Билећа, Калиновик, Ливно и Тузла 11, Бијељина, Зворник, Приједор, Рибник, Дрвар и Сански Мост 12, Дринић 13, Бањалука, Кнежево, Мраковица, Бихаћ и Мостар 14, те Требиње 15 степени Целзијусових.

Подијели:

Таг:

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Путин одликовао учеснике СВО: Руски народ уједињује понос на своју Отаџбину

Свијет

Путин одликовао учеснике СВО: Руски народ уједињује понос на своју Отаџбину

18 мин

0
Језив напад у гаражи: Маскирани нападачи жену посјекли по лицу и ошишали

Хроника

Језив напад у гаражи: Маскирани нападачи жену посјекли по лицу и ошишали

22 мин

0
Лавров: Безбједносна структура Европе изложена озбиљним изазовима

Свијет

Лавров: Безбједносна структура Европе изложена озбиљним изазовима

28 мин

0
Лазар Вулевић, двоструки убица из Никшића

Регион

Црногорска полиција трага за Лазаром Вулевићем због двоструког убиства

35 мин

0

Више из рубрике

МУП Републике Српске, полиција, грб

Друштво

МУП Српске послао обавјештење грађанима Бањалуке и Лакташа

3 ч

0
FZO Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Друштво

ФЗО: Новац од казни за пушење усмјерити у здравство

3 ч

0
Обичаји на дан Светог Алимпија: Вјерује се да не треба јести ову врсту меса

Друштво

Обичаји на дан Светог Алимпија: Вјерује се да не треба јести ову врсту меса

4 ч

0
Какво нас вријеме очекује данас?

Друштво

Какво нас вријеме очекује данас?

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

47

Власник локала претукао госта

13

47

Минић: За Српску избори завршени, ЦиК ствара стање несигурности

13

44

Случај насиља у мркоњићкој школи: Огласила се директорица

13

38

Сутра сунчано, по котлинама и уз ријеке магловито и хладније

13

37

Путин одликовао учеснике СВО: Руски народ уједињује понос на своју Отаџбину

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner