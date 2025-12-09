Лавров: Безбједносна структура Европе изложена озбиљним изазовима

Извор:
Упркос потешкоћама, Москва и Будимпешта настављају да развијају сарадњу и залажу се са принципе недјељиве безбједности у Европи, изјавио је министар спољних послова Руске Федерације Сергеј Лавров на састанку са мађарским колегом Петером Сијартом.
"Наши лидери су разговарали о међународним питањима, али од тада је прошло десет дана и у том периоду је дошло до одређених догађаја. Увјерен сам да ћемо, између осталог, разговарати о томе како се развијају напори за рјешавање сукоба у Украјини", рекао је Лавров.
Према његовим ријечима, и Русија и Мађарска сматрају да је један од главних задатака тих напора осигуравање поуздане безбједности у Европи.
"Она структура безбједности која се формирала послије Хладног рата се излаже озбиљним изазовима. Несумњиво је неопходно вратити се на принципе равноправности и узајамног уважавања, као и недјељивости безбједности", објаснио је Лавров.
Још једно заиста важно питање о ком разговарају Будимпешта и Москва поводом о рјешавања сукоба у Украјини је и враћање ка међународним стандардима заштите права националних мањина.
"Спремни смо да подијелимо своје процјене контаката и догађаја који су се одиграли након састанка премијера Орбана и предсједника Путина", додао је Лавров.
Москва зна да Будимпешта помно прати шта се дешава на овом пољу, зато ће, како наводи Лавров, бити занимљиво да чује мишљење својих колега.
Сарадњи двије земље озбиљно сметају незаконите санкције које уводе западне државе и руководство Европске комисије, истакао је Лавров, али без обзира на све потешкоће, трговина између двије земље расте, нагласио је руски министар.
"Сектор енергетике заузима приоритетно мјесто у односима двије земље и тај сектор се одрживо развија", нагласио је он.
Будимпешта је увјерена да ће руско-амерички дијалог довести до мира у Украјини, изјавио је Сијарто на почетку разговора са руским министром спољних послова Сергејем Лавровом.
"Мировни план који се тренутно разматра сматрамо важним трачком наде и апсолутно подржавано руско-америчке преговоре на ту тему", навео је Сијарто.
Према његовим ријечима, када дође до мира, доћи ће и до краја економске ситуације која се формирала у свијету због санкција. Он сматра да тај нови период који предстоји, посједује нове могућности за двије земље, зато Мађараска жели да обезбеди "најбољу почетну позицију".
"Знамо да постизање мира није и неће бити лако. Знамо да они који су до сада сметали мирним иницијативама, наставиће то да раде. Ми ћемо пробати да то спријечимо", поручује он, пише РТ Балкан.
