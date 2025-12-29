Државна дума: Напад на Путинову резиденцију не смије остати без одговора

Извор:
СРНА
29.12.2025
22:17
Украјински напад дроновима на резиденцију руског предсједника Владимира Путина је чин тероризма, атак на преговарачки процес који не смије остати без одговора, али и шамар америчком предсједнику Доналду Трампу, став је водећих посланика руске Државне думе.
"Напад је чин државног тероризма и доказ агоније и потпуне деградације режима Владимира Зеленског. А европска ратна фракција су његови директни саучесници", изјавио је предсједник Комитета Државне думе за међународне послове Леонид Слуцки.
Он је нагласио да ово није само провокација против Русије, већ и поткопавање америчких мировних напора.
Лидер странке "Праведна Русија" Сергеј Миронов сложио се са изјавом руског шефа дипломатије Сергеја Лаврова да је ријеч о државном тероризму.
"Количина ударних дронова је јасан доказ да напад на резиденцију предсједника Русије није био упозорење или покушај притиска на Владимира Путина у оквиру преговора, него његове ликвидације", рекао је Миронов.
Он је навео да су Зеленски и његов режим "притјерани у ћошак из којег је једини излаз капитулација", пренио је РТ Балкан.
Миронов такође не вјерује да су се Украјинци сами одлучили на тако екстреман корак и да су им зелено свјетло дали "њихови европски господари, који дуго сањају да обезглаве и покоре Русију".
"Сада имамо не само право, већ и потребу да предузмемо одлучну акцију. Ово не смије бити само још један ударац бандеровској војној машини, већ ударац њиховом терористичком руководству", рекао је Миронов и поновио позив да се Специјална војна операција прогласи и за антитерористичку.
Раније данас, шеф руске дипломатије Сергеј Лавров изјавио је да је у ноћи између недјеље и понедјељка Кијев извео терористички напад на резиденцију предсједника Русије у Новгородској области, користећи 91 дрон.
