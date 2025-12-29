Logo
Large banner

Државна дума: Напад на Путинову резиденцију не смије остати без одговора

Извор:

СРНА

29.12.2025

22:17

Коментари:

0
Државна дума: Напад на Путинову резиденцију не смије остати без одговора

Украјински напад дроновима на резиденцију руског предсједника Владимира Путина је чин тероризма, атак на преговарачки процес који не смије остати без одговора, али и шамар америчком предсједнику Доналду Трампу, став је водећих посланика руске Државне думе.

"Напад је чин државног тероризма и доказ агоније и потпуне деградације режима Владимира Зеленског. А европска ратна фракција су његови директни саучесници", изјавио је предсједник Комитета Државне думе за међународне послове Леонид Слуцки.

Он је нагласио да ово није само провокација против Русије, већ и поткопавање америчких мировних напора.

Лидер странке "Праведна Русија" Сергеј Миронов сложио се са изјавом руског шефа дипломатије Сергеја Лаврова да је ријеч о државном тероризму.

"Количина ударних дронова је јасан доказ да напад на резиденцију предсједника Русије није био упозорење или покушај притиска на Владимира Путина у оквиру преговора, него његове ликвидације", рекао је Миронов.

Он је навео да су Зеленски и његов режим "притјерани у ћошак из којег је једини излаз капитулација", пренио је РТ Балкан.

Миронов такође не вјерује да су се Украјинци сами одлучили на тако екстреман корак и да су им зелено свјетло дали "њихови европски господари, који дуго сањају да обезглаве и покоре Русију".

"Сада имамо не само право, већ и потребу да предузмемо одлучну акцију. Ово не смије бити само још један ударац бандеровској војној машини, већ ударац њиховом терористичком руководству", рекао је Миронов и поновио позив да се Специјална војна операција прогласи и за антитерористичку.

Раније данас, шеф руске дипломатије Сергеј Лавров изјавио је да је у ноћи између недјеље и понедјељка Кијев извео терористички напад на резиденцију предсједника Русије у Новгородској области, користећи 91 дрон.

Подијели:

Тагови:

Русија

Владимир Путин

dron

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Медведев брутално извријеђао Зеленског: Мораће да се крије до краја безвредног живота

Свијет

Медведев брутално извријеђао Зеленског: Мораће да се крије до краја безвредног живота

3 ч

0
Руси о развоју вакцине против рака: Ово ће прво бити лијечено

Здравље

Руси о развоју вакцине против рака: Ово ће прво бити лијечено

3 ч

0
Кијев дроновима напао Путинову резиденцију!

Свијет

Кијев дроновима напао Путинову резиденцију!

8 ч

1
Захарова: Зеленски лаже, Кијев ће одговарати

Свијет

Захарова: Зеленски лаже, Кијев ће одговарати

4 ч

0

Више из рубрике

Медведев брутално извријеђао Зеленског: Мораће да се крије до краја безвредног живота

Свијет

Медведев брутално извријеђао Зеленског: Мораће да се крије до краја безвредног живота

3 ч

0
Хаос у Турској: Убијена три полицајца и шест терориста!

Свијет

Хаос у Турској: Убијена три полицајца и шест терориста!

3 ч

0
Украјина

Свијет

Дмитријев: Русија жели мир, ЕУ и Лондон хушкају на рат

3 ч

0
Захарова: Зеленски лаже, Кијев ће одговарати

Свијет

Захарова: Зеленски лаже, Кијев ће одговарати

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

03

"Одједном има новца за играча као што је Пејн" Помоћник Жељка Обрадовића отворио душу

22

50

Славиша Стојановић нови тренер ФК Жељезничар

22

38

Све се мијења: Ако је Баба Ванга била у праву, свијет више неће бити исти

22

34

Трамп: Нетанјаху и ја смо за пет минута ријешили три питања о Гази

22

19

Словенци запрепаштени: Опљачкано и уништено преко 100 гробова

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner