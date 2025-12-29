Logo
Кијев дроновима напао Путинову резиденцију!

Извор:

Спутник Србија

29.12.2025

16:28

Коментари:

1
У ноћи између недјеље и понедјељка Кијев је извео терористички напад на резиденцију предсједника Русије у Новгородској области, користећи 91 дрон, изјавио је шеф руске дипломатије Сергеј Лавров.

„Руска ПВО уништила је све беспилотне летјелице Кијева“, истакао је министар.

Он је додао да нема информација о жртвама или материјалној штети.

„Русија је одредила циљеве за узвратне ударе, као и време њиховог извођења“, најавио је министар.

Сергеј Лавров

Владимир Путин

dronovi

