Кијев дроновима напао Путинову резиденцију!

Извор:
Спутник Србија
29.12.2025
16:28
Коментари:1
У ноћи између недјеље и понедјељка Кијев је извео терористички напад на резиденцију предсједника Русије у Новгородској области, користећи 91 дрон, изјавио је шеф руске дипломатије Сергеј Лавров.
„Руска ПВО уништила је све беспилотне летјелице Кијева“, истакао је министар.
Он је додао да нема информација о жртвама или материјалној штети.
„Русија је одредила циљеве за узвратне ударе, као и време њиховог извођења“, најавио је министар.
Друштво
3 ч0
Економија
3 ч0
Бања Лука
3 ч2
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
19
30
19
19
19
19
19
15
19
13
Тренутно на програму