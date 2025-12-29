Logo
Путин сазвао састанак о ситуацији у зони СВО

29.12.2025

14:33

Коментари:

0
Путин сазвао састанак о ситуацији у зони СВО
Фото: Tanjug/Russian Presidential Press Service via AP

Предсједник Русије Владимир Путин сазвао је састанак како би се размотрила ситуација у зони Специјалне војне операције.

Начелник Генералштаба Оружаних снага Русије Валериј Герасимов и команданти група трупа извјештавају руског предсједника о стању на фронту.

Украјинске оружане снаге не предузимају никакве активне офанзивне акције и фокусиране су искључиво на одбрану. Наше снаге спроводи офанзиву практично дуж цијелог фронта у зони СВО, изјавио је Герасимов.

"Руске снаге су у децембру ослободиле преко 700 квадратних километара и 32 насељена мјеста", додао је Герасимов.

Како је навео, јединице група трупа "Центар" након ослобађања Красноармејска и Димитрова настављају офанзиву на широком фронту, док јединице групе трупа "Запад" настављају да елиминишу украјинске снаге источно од Купајска.

"Јединице групе трупа 'Запад' ушле су у Красни Лиман из неколико праваца", истакао је Герасимов.

Јединице групе трупа "Исток" робиле су непријатељску одбрану и напредују ка граду Запорожју и боре се за Орехово, додао је и извјестио руског предсједника да је ослобађање насеља Богуславка завршено.

Оружане снаге Русије настављају ослобађање Константиновке, поручио је начелник Генералштаба.

Јединице групе трупа "Сјевер" на удаљености су свега 20 километара од града Суми, а ослобађање града Вовчанска значајно је проширило зону безбједности и олакшало напредовање руских снага на Харковском правцу, изјавио је командат јединица групе трупа "Сјевер".

Русија

Владимир Путин

Украјина

