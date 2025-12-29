Коме ће припасти огромно богатство Брижит Бардо: Син није добио ни дио

29.12.2025
12:38
Коментари:0
Брижит Бардо, која је преминула у 91. години, зарадила је између 65 и 100 милиона долара кроз филмску каријеру, манекенство и улагања у некретнине. Шездесетих година била је једна од најплаћенијих глумица свијета, а за улогу у филму Вива Мариа добила је 350.000 долара.
Њена аутобиографија Инитиалес Б.Б., објављена 1996. године, донијела јој је додатна 4 милиона, а позната је и њена вила у Сен Тропеу, Ла Мадрагуе.
Бардо никада није одвајала приватни живот од активизма, посебно борбе за права животиња. Још док је била у свијету филма, често је говорила да жели да њена имовина служи вишем циљу.
- Дала сам своју младост и љепоту мушкарцима, сада дајем своју мудрост и искуство животињама - истицала је глумица, која се повукла из филма 1973.
Свијет
Тресао се у Перуу! Броје се повријеђени
Већину своје имовине Бардо је оставила Фондацији Брижит Бардо, организацији коју је основала 1986. у Ла Мадрагуе заједно са адвокатом и пријатељем. У фондацију је отишла њена сеоска кућа, приходи од продаје књига, вила у Сен Тропеу и друга имовина.
Њена одлука изненадила је многе јер њен син, једини насљедник, није добио дио насљедства. Њихов однос био је турбулентан – још док је била трудна, Бардо је говорила да јој син дјелује као тумор који изједа изнутра. Плашећи се да трудноћа угрози каријеру, сина је оставила код оца. Након година тензија и осјећаја понижења, син је планирао освету.
Најновије
Најчитаније
16
15
16
15
16
05
15
59
15
49
Тренутно на програму