Песков: Ускоро нови телефонски разговор Путина и Трампа

Коментаришући питање како Кремљ оцјењује преговоре Трампа и Владимира Зеленског, Песков је рекао да ће Москва добити информације о томе након новог разговора руског и америчког предсједника.

- Не знамо како су прошли, тако да не можемо да процијенимо... Након ових разговора, два предсједника - мислим на руског предсједника и предсједника САД су се договорили да се поново чују. Тада ћемо добити информације - рекао је Песков.

Портпарол је додао да Путин и Трамп нису разматрали тему божићног примирја.

Одговарајући на питање да ли је сада могућ телефонски разговор Путина и Зеленског, Песков је одговори да се то тренутно не разматра.

Он је додао и да се Москва слаже са изјавом предсједника САД да су стране ближе рјешавању сукоба у Украјини и да су преговори у завршној фази.

Песков је истакао да Русија разматра окончање војног сукоба у Украјини у контексту остваривања својих циљева.

Портпарол је рекао да у Кремљу не знају на шта Владимир Зеленски мисли када говори да Русија у сукобу са Украјином мора да спреми план Б.

Како је навео, Украјина губи територију и наставиће да је губи и то је план А, Б и Ц.

- Овде би вероватно било прикладно подсјетити се јучерашњих поновљених изјава америчког предсједника Доналда Трампа који је, очигледно обраћајући се својим украјинским саговорницима, подсјетио да Украјина губи територију и да ће наставити да је губи. И сутра ће ситуација бити другачија од данашње. То је план А, план Б и план Ц - нагласио је Песков.

Такође је напоменуо да се од Кијева тражи да повуче своје трупе изван административних граница Донбаса како би се борбена дејства прекинула.

Трамп се састао са Зеленским на Флориди 28. децембра. Након билатералних разговора, они су телефонски разговарали са европским лидерима.

Прије састанка са Зеленским, Трамп је саопштио да је одржао добар и веома продуктиван телефонски разговор са руским предсједником Владимиром Путином.