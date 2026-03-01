Logo
Large banner

Најновије информације о стању Ивице Дачића, огласили се љекари

Извор:

РТС

01.03.2026

08:23

Коментари:

0
Најновије информације о стању Ивице Дачића, огласили се љекари
Фото: Танјуг/АП

Стање министра унутрашњих послова Србије Ивице Дачића је стабилно, наводе љекари који брину о његовом здравственом стању, преноси РТС.

Љекари кажу да је у овом тренутку незахвално давати прогнозе док се Дачић налази на механичкој вентилацији.

Прогнозе о здравственом стању Ивице Дачића могу се очекивати тек када се скине са респиратора, наводе љекари.

Стање може да се мијења из часе у час, прате се сви параметри и у складу са њима примењује се савремена терапија и ради додатна дијагностика.

Министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић примљен је у Клинички центар Србије у сриједу због здравствених проблема. Хоспитализован је у УКЦС, на Клиници за пулмологију.

По пријему Дачић је интубиран и стављен на респиратор. Дачић има обострану упалу плућа.

Подијели:

Тагови :

Ивица Дачић

Ивица Дачић у болници

Ивица Дачић упала плућа

Ивица Дачић на апаратима

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић.

Србија

Без свијести је, остаје да се молимо: Вучић о стању Дачића

21 ч

0
Ивица Дачић

Србија

Познате нове информације о здравственом стању Ивице Дачића

1 д

0
Ивица Дачић

Србија

Познате најновије информације о здравственом стању Ивице Дачића

1 д

1
Познато у каквом је стању Ивица Дачић: Љекар открио нове информације

Србија

Познато у каквом је стању Ивица Дачић: Љекар открио нове информације

2 д

1

Више из рубрике

Полиција Србија

Србија

Ужас на Ади: Пронађено тијело жене

15 ч

0
Позив држављанима Србије да што прије напусте Иран

Србија

Позив држављанима Србије да што прије напусте Иран

21 ч

0
Министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић.

Србија

Без свијести је, остаје да се молимо: Вучић о стању Дачића

21 ч

0
Ивица Дачић

Србија

Познате нове информације о здравственом стању Ивице Дачића

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

01

Цвијановић: Размонтираћемо све Конаковићеве манипулације

11

59

Амиџић: Народ не може бити урбанистички вишак – институције морају бити у центру

11

53

Маскирани разбојник опљачкао апотеку, раднице се "заледиле" од страха

11

45

Од Њемачке до Поткозарја: Џејмс и Драгана оживјели село изнад Градишке

11

35

Оштећена амбасада Србије у Техерану током ваздушних напада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner