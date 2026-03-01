Најновије информације о стању Ивице Дачића, огласили се љекари

Извор:
Стање министра унутрашњих послова Србије Ивице Дачића је стабилно, наводе љекари који брину о његовом здравственом стању, преноси РТС.
Љекари кажу да је у овом тренутку незахвално давати прогнозе док се Дачић налази на механичкој вентилацији.
Прогнозе о здравственом стању Ивице Дачића могу се очекивати тек када се скине са респиратора, наводе љекари.
Стање може да се мијења из часе у час, прате се сви параметри и у складу са њима примењује се савремена терапија и ради додатна дијагностика.
Министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић примљен је у Клинички центар Србије у сриједу због здравствених проблема. Хоспитализован је у УКЦС, на Клиници за пулмологију.
По пријему Дачић је интубиран и стављен на респиратор. Дачић има обострану упалу плућа.
