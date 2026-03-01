Ово је дjевојка фронтмена бенда Лавина

Извор:
О члановима групе "Лавина", која је однијела победу на фестивалу "Пјесма за Евровизију 2026", јавност још увијек не зна много, али је једно сигурно - фронтмен бенда Лука Аранђеловић имао је огромну подршку током финалне вечери, али и цијелог такмичења.
Лука долази из Ниша, гдје ради као наставник музичког, а његови ученици са поносом су пратили наступ свог професора у великом финалу.
Током преноса више пута им је упутио поздраве, не кријући емоције након проглашења побједника.
Ипак, иза сцене га је бодрила и његова дугогодишња партнерка Марија, која је на ТикТоку објављивала снимке подршке и навијања.
Како се може видјети на њеним друштвеним мрежама, Марија обожава пирсинге и тетоваже, а ради као тату мајстор у једном студију.
Након што је "Лавина" тријумфовала на ПЗЕ 2026, огласила се емотивном поруком:
"Идемо у Беч! Заслужио си, поносна сам на тебе љубави", написала је она, алудирајући на Евровизију.
Група "Лавина" однијела је победу на Пјесми за Евровизију 2026, а након завршетка такмичења дали су изјаву окупљеним медијима.
"Ово је јако емотивно искуство за нас, једноставно, нереално нам је и даље. Нисмо свјесни шта се дешава. Веома смо захвални свима и стварно нам је драго. Мени ће то бити први пут у Бечу, биће јако лијепо", рекао је фронтмен групе, па су открили како ће прославити побједу.
"Пијемо воду и да спавамо. Хоће неко да нас води на афтер? Нисмо се ништа договарали јер нисмо планирали ово, али дефинитивно ће бити неке прославе, прво нам треба сна", истакли су они.
Момци из групе Лавина представили себе у једној реченици
"Ми смо 6 момака који много воле музику, сву врсту музике, музичаре и хоћемо то да пренесемо људима јер нама је музика на првом мјесту", изјавили су они.
На питање да ли ће Србији донијети бољи пласман од оног на који смо до сада имали, рекли су:
"Не желимо да будемо препотентни, идемо тамо да дамо све од себе, да донесемо Евровизији један диван металски шоу и надамо се најбољем", изјавили су чланови групе.
"Не смета нам што нас пореде са Манескином"
"Јако лијеп комплимент, али мислим да нема огромних сличности. Они су другачији жанр, можда једино што ја зализујем косу па људима личим на Дамјана", рекао је фронтмен групе, преноси Телеграф.
