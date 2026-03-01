Стевандић: Саучешће моралу и свима који славе убиство свата на Башчаршији

Извор:
АТВ
01.03.2026
10:38
Коментари:0
Саучешће моралу и емпатији и свима који славе убиство свата на Башчаршији у Сарајеву 1. марта 1992. године и почетак рата, поручио је предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.
Стеванић је упитао да ли су им намјере можда остале исте?
"Како год, јасан је дубоки поремећај основних критеријума, што дугорочно спречава успостављање заједничких вриједности и распирује мржњу. Српска ће све преживјети!", написао је Стевандић на платформи "Икс".
Саучешће моралу и емпатији свима који славе убиство свата— Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) March 1, 2026
и почетак рата .
Можда зато што су им намјере остале исте?
Како год, јасан је дубоки поремећај основних критеријума што дугорочно спречава успостављање заједничких вриједности а распирује мржњу.
Српска ће све преживјети!
У дијелу Федерацији БиХ са већинским бошњачким становништвом 1. март се обиљежава као такозвани дан независности БиХ, јер је на тај дан прије 34 године одржан нелегални референдум о независности и отцјепљењу БиХ од СФРЈ.
Срби у Републици Српској 1. март памте по убиству српског свата Николе Гардовића у Сарајеву, што је био и окидач за почетак ратних сукоба.
Влада Републике Српске прогласила је 1. март Даном жалости због трагичних догађаја који су се десили тог датума 1992. године, а који су били повод за почетак сукоба у БиХ.
Република Српска
1 ч3
Република Српска
3 ч3
Република Српска
3 ч9
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
12
01
11
59
11
53
11
45
11
35
Тренутно на програму