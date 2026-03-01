Logo
Large banner

Стевандић: Саучешће моралу и свима који славе убиство свата на Башчаршији

Извор:

АТВ

01.03.2026

10:38

Коментари:

0
Ненад Стевандић
Фото: АТВ БЛ

Саучешће моралу и емпатији и свима који славе убиство свата на Башчаршији у Сарајеву 1. марта 1992. године и почетак рата, поручио је предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.

Стеванић је упитао да ли су им намјере можда остале исте?

"Како год, јасан је дубоки поремећај основних критеријума, што дугорочно спречава успостављање заједничких вриједности и распирује мржњу. Српска ће све преживјети!", написао је Стевандић на платформи "Икс".

У дијелу Федерацији БиХ са већинским бошњачким становништвом 1. март се обиљежава као такозвани дан независности БиХ, јер је на тај дан прије 34 године одржан нелегални референдум о независности и отцјепљењу БиХ од СФРЈ.

Срби у Републици Српској 1. март памте по убиству српског свата Николе Гардовића у Сарајеву, што је био и окидач за почетак ратних сукоба.

Влада Републике Српске прогласила је 1. март Даном жалости због трагичних догађаја који су се десили тог датума 1992. године, а који су били повод за почетак сукоба у БиХ.

Подијели:

Тагови :

Ненад Стевандић

ubistvo svata

rat u BiH

Дан жалости

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Патријарх Павле

Друштво

Три порока тежа од мрсне хране по ријечима Патријарха Павла

1 ч

0
Mинић: Почетак трагедије и убиство цивила не може се славити

Република Српска

Mинић: Почетак трагедије и убиство цивила не може се славити

1 ч

3
Помрачење Мјесеца

Наука и технологија

Припремите се: Очекује нас потпуно помрачење Мјесеца

1 ч

0
На ивици терена: Коста Кондић

Емисије

На ивици терена: Коста Кондић

2 ч

0

Више из рубрике

Mинић: Почетак трагедије и убиство цивила не може се славити

Република Српска

Mинић: Почетак трагедије и убиство цивила не може се славити

1 ч

3
Додик: Српска настала вољом народа и одбрањена храброшћу српских бораца

Република Српска

Додик: Српска настала вољом народа и одбрањена храброшћу српских бораца

3 ч

3
"Станивуковић у Билећи понудио само пароле без покрића"

Република Српска

"Станивуковић у Билећи понудио само пароле без покрића"

3 ч

9
Свадба претворена у сахрану: Прошле 34 године од убиства Николе Гардовића

Република Српска

Свадба претворена у сахрану: Прошле 34 године од убиства Николе Гардовића

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

01

Цвијановић: Размонтираћемо све Конаковићеве манипулације

11

59

Амиџић: Народ не може бити урбанистички вишак – институције морају бити у центру

11

53

Маскирани разбојник опљачкао апотеку, раднице се "заледиле" од страха

11

45

Од Њемачке до Поткозарја: Џејмс и Драгана оживјели село изнад Градишке

11

35

Оштећена амбасада Србије у Техерану током ваздушних напада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner