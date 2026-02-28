Испливала документација: Аца Амадеус 7 пута добио забрану приласка жени и кћерки

Извор:
У медијима, осванула је информација да је пјевачу Александру Станимировићу, познатији као Аца Амадеус, за само годину дана наводно седам пута изречена мјера забране приласка бившој супрузи С.С. и ћерки В.С.
Према документацији, којој су медији имали увид, мјере су изрицане након пријава за насиље које су против Аце подносиле бивша супруга и кћерка, али и таст.
У документацији, коју су приложили медији, пише следеће:
Основни суд у Нишу је 13. марта 2025. године донио одлуку о забрани приласка бившој супрузи и кћерки, уз образложење да постоји опасност од насиља у породици високог интензитета. Суд је процијенио да постоји ризик од понављања насиља, наводећи да су претње изазвале страх код оштећених. Претходно је 30. децембра 2024. године такође изречена мјера забране приласка, као и хитне мјере од стране полиције. У списима се наводи да је Станимировићу изречена и забрана приласка тасту Д. Д., који га је пријавио због психичког злостављања и претњи. Суд је у образложењу навео да постоји историја љубоморног понашања, узнемиравања и пријетњи, као и да оштећена страхује за сопствени живот, преноси Блиц.
Хитна мјера забране приласка продужена је 22. марта 2025. године, након што је, према наводима из списа, пријетио и вријеђао оца бивше супруге. У документима се наводи да му је, преко трећих лица, упућивао поруке са озбиљним претњама физичким нападом.
У документима од 9. маја 2025. наводи се да је суд утврдио постојање психичког насиља над кћерком. Према исказима, неколико дана прије пријаве дошло је до вербалног сукоба током којег је, како се наводи, отац кћерки претио да ће јој “поломити нос”, износио је увреде и изјаве да “не бије лично, али може да плати другима да бију”, као и да је “требало да убије њену мајку”. У полицији је, према списима, Аца Амадеус негирао ове наводе.
Дана 19. маја 2025. године, пишу медији, С. С. је приступила суду као свједок и доставила медицинску документацију о свом здравственом стању. Према њеним наводима, Станимировић је телефоном позвао кћерку и рекао да жели да је види и да је воли, али је она прекинула везу. Након тога, како тврди, уследио је позив са другог броја и порука претеће садржине упућена ћерки, као и поруке бившој жени у којима захтева да види дете. Кћерка је, наводно, у полицији изјавила да се плаши оца и да страхује да би могао да пошаље друге особе да им науде јер је пријетио да ће послати људе да силују њену мајку. Због страха су, како стоји у документацији, тражиле од полиције да не открива њихову адресу.
У судским списима се такође наводи да је током претходних година долазило до физичког насиља, укључујући ударце по глави и тијелу, као и инцидент у којем је, према тврдњама оштећене, махао кухињским ножем пред дјететом и претио да ће извршити убиство. Наводи се и да је контролисао њен мобилни телефон, вријеђао је и оптуживао, те да је постојала паралелна емотивна веза са другим женама, што је додатно погоршало односе.
У изјави од 27. децембра 2025. Станимировић је негирао да је упућивао претње путем мобилног телефона. Навео је да је само желио да чује ћерку, коју није видио четири мјесеца, као и да му је бивша супруга то бранила. Такође је изјавио да има нови живот и да живи са другом партнерком, те да сматра да су пријаве мотивисане личним разлозима и имовинским спором.
