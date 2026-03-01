Иран погодио канцеларије ЦИА у Дубаију

Извор:
01.03.2026
Сједиште америчке Централне обавештајне агенције (ЦИА) у Дубаију било је мета иранског ракетног напада, саопштила је новинска агенција Фарс на свом Телеграм каналу.
Раније су примљене информације о четири повријеђене особе услед иранског напада на међународни аеродром у Дубаију.
Footage of CIA headquarters in Dubai targeted this morning by Iran, have emerged.— Syrian Girl (@Partisangirl) March 1, 2026
UAE is arresting those releasing the footage. But they can’t hide this. pic.twitter.com/K3iPuvH4WU
Иран је циљао више мјеста у Дубаију, укључујући Бурџ ал Араб и хотел Фермонт Палм, након што су САД и Израел покренуле заједничку операцију против Ирана. Вишеструке експлозије су се чуле у Дубаију у недељу.
Неколико гласних експлозија чуло се у области Дубаија у Уједињеним Арапским Емиратима и изнад катарске престонице Дохе овог јутра, други дан заредом, пренио је Ројтерс, позивајући се на изјаве очевидаца.
Након што су САД и Израел покренули нападе на Иран, Техеран је извео масовне ударе у знак одмазде на Израел и на мете које се повезују са САД широм региона Блиског истока.
Четири особе повријеђене су у суботу у инциденту који се догодио на Међународном аеродрому у Дубаију, саопштила је служба за медије тог аеродрома.
Такође, ирански дрон погодио је луксузни хотел Бурџ ал Араб у Дубаију, који се налази на вјештачком острву.
Према снимцима на друштвеним мрежама, након напада у хотелу је избио пожар, преноси Б92.
