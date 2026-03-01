Logo
Иран погодио канцеларије ЦИА у Дубаију

Извор:

АТВ

01.03.2026

11:09

Експлозије у Дубајиу
Фото: Tanjug/AP

Сједиште америчке Централне обавештајне агенције (ЦИА) у Дубаију било је мета иранског ракетног напада, саопштила је новинска агенција Фарс на свом Телеграм каналу.

Раније су примљене информације о четири повријеђене особе услед иранског напада на међународни аеродром у Дубаију.

Иран је циљао више мјеста у Дубаију, укључујући Бурџ ал Араб и хотел Фермонт Палм, након што су САД и Израел покренуле заједничку операцију против Ирана. Вишеструке експлозије су се чуле у Дубаију у недељу.

Од‌јекују гласне експлозије

Неколико гласних експлозија чуло се у области Дубаија у Уједињеним Арапским Емиратима и изнад катарске престонице Дохе овог јутра, други дан заредом, пренио је Ројтерс, позивајући се на изјаве очевидаца.

Након што су САД и Израел покренули нападе на Иран, Техеран је извео масовне ударе у знак одмазде на Израел и на мете које се повезују са САД широм региона Блиског истока.

Четири особе повријеђене су у суботу у инциденту који се догодио на Међународном аеродрому у Дубаију, саопштила је служба за медије тог аеродрома.

Такође, ирански дрон погодио је луксузни хотел Бурџ ал Араб у Дубаију, који се налази на вјештачком острву.

Према снимцима на друштвеним мрежама, након напада у хотелу је избио пожар, преноси Б92.

