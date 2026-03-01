Убијен шеф иранске полицијске обавјештајне службе

Извор:
01.03.2026
Шеф иранске полицијске обавјештајне службе Голамреза Резајан убијен је током напада Израела и САД на Исламску Републику, преносе локални медији.
Израелска војска објавила је снимак недавног ваздушног напада на сједиште иранског режима у Техерану, преноси портал "Тајмс оф Израел".
На видео-снимку приказане су двије уништене зграде у Техерану.
Војска је претходно саопштила да је покренула ударе на "мете иранског терористичког режима у срцу Техерана".
