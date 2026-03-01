Logo
Цвијановић: Размонтираћемо све Конаковићеве манипулације

Извор:

АТВ

01.03.2026

12:01

Жељка Цвијановић
Фото: АТВ

Уговор чије склапање је иницирао министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Kонаковић био је финансијска и правна превара, али и политичка обмана. Такође, осим своје јавности, у заблуду је довео и америчке партнер, рекла је српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић.

"У најкраћем, завршило је како је требало и једино било исправно, али је то Kонаковић прећутао", истакла је Цвијановићева на Иксу.

Нагласила је да је Конаковић своје манипулације крио правећи галаму против Републике Српске.

"Иначе, Kонаковић ни на једној страној адреси није представљао БиХ, већ је користио функцију да се обрачунава са Републиком Српском. П.С. Размонтираћемо све њихове манипулације. Стрпљиво, корак по корак", закључила је Цвијановићева.

