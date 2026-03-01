Прољеће на прагу: Данас сунчано и топло вријеме

Извор:
АТВ
01.03.2026
08:42
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити сунчано уз умјерену облачност, са температуром ваздуха до 20 степени Целзијусових.
Увече се очекује наоблачење од запада које ће до јутра захватити остале предјеле, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Вјетар ће бити слаб, на југу и југозападу југозападни, а у остатку земље сјеверни и сјевероисточни, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Калиновик, Соколац минус четири, Гацко минус три, Бијељина, Вишеград, Ливно минус два, Фоча минус један, Бањалука, Приједор, Нови Град, Сребреница, Хан Пијесак, Тузла, Бјелашница нула, Билећа, Србац, Добој, Градачац један, Чемерно, Сарајево два, Кнежево три, Требиње, Мостар пет степени Целзијусових.
На Хан Пијеску је јутрос измјерено девет центиметара снијега.
