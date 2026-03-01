Хорор у Сплиту: Син убио оца па дијелове тијела разбацао по плажама

Извор:
Жупанијско државно тужилаштво подигло је оптужницу против Борне Тудора (58), којег терети да је из користољубља брутално убио свог оца Уроша Тичиновића (90), а затим дијелове његовог тијела бацао по плажама у Сплиту, како би годинама наставио да прима његову пензију.
Према наводима оптужнице, злочин се догодио почетком октобра 2012. године у стану на подручју Сплитско-далматинске жупаније. Тудор је, како се сумња, више пута тукао свог тешко болесног и непокретног оца, који није могао да се брани нити да побјегне. Усљед задобијених тешких и по живот опасних повреда, старац је преминуо, како преноси Ало.
Након убиства, осумњичени је, према резултатима истраге, покушао да прикрије злочин тако што је тијело раскомадао, а дијелове бацио на више локација, укључујући градске плаже Жњан и Зенту. Циљ је, како сматра тужилаштво, био да се смрт не открије и да се омогући наставак преваре.
Истрагом је утврђено да је Тудор од октобра 2012. до децембра 2025. године прикривао очеву смрт и неосновано примао његову пензију и друга права, чиме је Хрватски завод за пензионо осигурање оштећен за укупно 78.011 евра.
Оптужница га терети за тешко убиство и превару, а тужилаштво је предложило продужење истражног затвора због опасности од понављања кривичног дјела.
Случај, који је годинама био обавијен велом мистерије, поново је узнемирио јавност због суровости злочина и чињенице да је, како се сумња, све учињено искључиво из финансијког интереса.
