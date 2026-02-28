Logo
Large banner

Ажурирала апликацију банке, па остала без 3.500 евра

Извор:

АТВ

28.02.2026

17:07

Коментари:

0
Ажурирала апликацију банке, па остала без 3.500 евра
Фото: Pixabay

Полиција из Копривница на сјеверу Хрватске добила је пријаву 44-годишње жене којој је скинут новац с рачуна након што је, према упутствима из СМС поруке, ажурирала банкарску апликацију, саопштено је у петак из Полицијске управе копривничко-крижевачке.

Полиција је примила кривичну пријаву против непознатог починиоца због сумње на извршење кривичног дјела рачунарске преваре, након што је с банковног рачуна оштећене неовлашћено исплаћено 3.500 евра.

Према наводима полиције, оштећена је 24. фебруара на мобилни телефон примила СМС поруку за коју је вјеровала да ју је послала њена банка. Непозната особа довела ју је у заблуду тражећи да путем линка ажурира апликацију мобилног банкарства и унесе ПИН, што је она и учинила. Убрзо након тога с њеног рачуна исплаћен је новац без њеног одобрења.

Полиција спроводи криминалистичку истрагу како би утврдила све околности догађаја и пронашла починиоца.

Палма Џумејра у пламену

Свијет

Језиви снимци из Дубаија: У пламену чувена свјетска атракција

Из полиције упозоравају грађане да банке никада путем СМС-а, имејла или друштвених мрежа не траже унос личних података, ПИН-а, ЦВВ броја с картице, лозинки или једнократних аутентификационих кодова путем линкова. Грађанима савјетују да не отварају сумњиве линкове нити уносе податке на страницама до којих су дошли путем порука непознатих или сумњивих пошиљалаца.

Посебан опрез потребан је код порука које стварају осећај хитности, попут оних које упозоравају на блокаду рачуна или истека апликације. У случају сумње, грађанима се препоручује да се обрате својој банци путем званичних контаката и активирају додатне безбједносне опције попут биометријске заштите и обавјештења о трансакцијама, преноси Зимо.

Подијели:

Тагови :

превара

sms

Хрватска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Палма Џумејра у пламену

Свијет

Језиви снимци из Дубаија: У пламену чувена свјетска атракција

3 ч

0
Усисивач

Наука и технологија

Усисивач вас шпијунира? Хакер упао у 7.000 робота - хиљаде домова на удару

3 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Поново одређен притвор Ахмеду Кастратију, оптуженом за убиство

3 ч

0
Ирански министар спољних послова, Абас Арагчи

Свијет

Огласио се ирански министар спољних послова: Ево шта каже о судбини Хамнеја

3 ч

0

Више из рубрике

Застава Црна Гора

Регион

Издато упозорење држављанима Црне Горе који су на Блиском истоку

6 ч

0
Хапшење Ацо Ђукановић

Регион

Ухапшен брат Мила Ђукановића, шта је полиција све пронашла

9 ч

0
Ухапшен брат Мила Ђукановића

Регион

Ухапшен брат Мила Ђукановића

11 ч

0
Земљотрес у Црној Гори, тресло се код Подгорице

Регион

Земљотрес у Црној Гори, тресло се код Подгорице

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

10

Ужас на Ади: Пронађено тијело жене

19

59

Италијански министар одбране заглављен у Дубаију са породицом

19

55

Избјељивач за веш: Како га користити безбједно и ефикасно

19

50

Додик: Република Српска ће увијек бити уз своје пријатеље и савезнике из Израела

19

38

"Каћин меморијал": Филип Ђокић и Ангелина Ћердић славили у Бањалуци

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner