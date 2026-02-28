Ажурирала апликацију банке, па остала без 3.500 евра

Извор:
Полиција из Копривница на сјеверу Хрватске добила је пријаву 44-годишње жене којој је скинут новац с рачуна након што је, према упутствима из СМС поруке, ажурирала банкарску апликацију, саопштено је у петак из Полицијске управе копривничко-крижевачке.
Полиција је примила кривичну пријаву против непознатог починиоца због сумње на извршење кривичног дјела рачунарске преваре, након што је с банковног рачуна оштећене неовлашћено исплаћено 3.500 евра.
Према наводима полиције, оштећена је 24. фебруара на мобилни телефон примила СМС поруку за коју је вјеровала да ју је послала њена банка. Непозната особа довела ју је у заблуду тражећи да путем линка ажурира апликацију мобилног банкарства и унесе ПИН, што је она и учинила. Убрзо након тога с њеног рачуна исплаћен је новац без њеног одобрења.
Полиција спроводи криминалистичку истрагу како би утврдила све околности догађаја и пронашла починиоца.
Из полиције упозоравају грађане да банке никада путем СМС-а, имејла или друштвених мрежа не траже унос личних података, ПИН-а, ЦВВ броја с картице, лозинки или једнократних аутентификационих кодова путем линкова. Грађанима савјетују да не отварају сумњиве линкове нити уносе податке на страницама до којих су дошли путем порука непознатих или сумњивих пошиљалаца.
Посебан опрез потребан је код порука које стварају осећај хитности, попут оних које упозоравају на блокаду рачуна или истека апликације. У случају сумње, грађанима се препоручује да се обрате својој банци путем званичних контаката и активирају додатне безбједносне опције попут биометријске заштите и обавјештења о трансакцијама, преноси Зимо.
