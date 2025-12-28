Logo
Смијењени украјински команданти! Лагали о стању на фронту, што су Руси дебело казнили!

Извор:

Индекс

28.12.2025

19:41

Коментари:

0
Смијењени украјински команданти! Лагали о стању на фронту, што су Руси дебело казнили!
Фото: Танјуг/АП

Два украјинска команданта бригада су смијењена након што је пад Сиверска открио систематско фалсификовање извјештаја на фронту.

Због лажних информација да су положаји обезбијеђени, када су у ствари били празни, руске снаге су заузеле овај стратешки важан град у сјеверном Доњецком региону уз минималан отпор.

Смијењени команданти и лажни извјештаји

Пуковник Олексиј Коновал, командант 54. одвојене механизоване бригаде, која је била директно одговорна за одбрану Сиверска, разријешен је дужности. Судбина пуковника Володимира Потешкина, команданта 10. одвојене брдско-јуришне бригаде стациониране јужно од града, такође је неизвјесна.

Тренутно је на лијечењу, али извори кажу да ће вјероватно бити смијењен чим се врати на дужност.

Смјене су услиједиле након што је истрага утврдила да су оба команданта систематски слала лажне извјештаје вишим командама.

У њима су тврдили да држе положаје у својим зонама одговорности, иако су их војници одавно напустили.

„Лаж је разоткривена током брзог губитка цијелог града“, извјештава Украјинска правда, подсјећајући да је Русија још 12. децембра прогласила заузимање Сиверска.

Обмана на највишем нивоу

Према изворима, 11. армијски корпус, који је имао оперативну команду над овим бригадама, у потпуности је повјеровао извјештајима. Иако су инспектори из корпуса редовно посјећивали јединице, нису открили никакве неправилности јер су прави проблеми „стално прикривани“, објаснили су извори портала.

Због овог дебакла, Источна група снага је уклонила цијели 11. корпус и његовог команданта, бригадног генерала Серхија Сирченка, из управљања ситуацијом у Сиверску.

За овај сектор је формирана нова тактичка група „Соледар“, коју је предводио бригадни генерал Денис Мајстренко, бивши командант 54. бригаде.

Бијес у врху војске и „видео са заставом“

Извори кажу да је командант Источне групе, бригадни генерал Дмитро Братишко, био бијесан након што је сазнао за губитак града и захтијевао да се по сваку цијену подигне украјинска застава изнад дјелимично окупираног Сиверска. Застава је на крају достављена дроновима ФПВ-а - који тренутно нестају - до зграде жељезничке станице.

„Све је то урађено да би се направио 'видео са заставом' и удовољило команданту Источне групе“, наводи се у извјештају.

Руске снаге су искористиле густу маглу која је прекривала Доњецку област током новембра и децембра. Већ 20. новембра, 54. бригада је почела да губи способност да неутралише руске снаге које су се инфилтрирале у град.

„На примјер, од 15 окупатора, успјели су да униште 10, док је осталих 5 тихо продрло дубље у град и учврстило положаје“, објашњавају извори.

