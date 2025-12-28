Logo
Толико о томе да је битан: Нико од америчких званичника није дочекао Зеленског

Извор:

СРНА

28.12.2025

19:11

Коментари:

0
Толико о томе да је битан: Нико од америчких званичника није дочекао Зеленског
Фото: screenshot / X

Ниједан од америчких званичника, високих личности или чланова преговарачке делегације није се састао са украјинским предсједником Владимиром Зеленским по доласку на аеродрому на Флориди.

Украјински медији су раније известили да је украјинска делегација већ стигла у Мајами.

Преговори између украјинске и америчке стране на Флориди заказани су за 19.00 часова вечерас.

Снимак који је објавио украјински новински портал "Новини" приказује Зеленског, након што је изашао из авиона, како поздравља представнике украјинске стране и чланове посаде авиона.

Осим њих, на писти су били видљиви само особље аеродрома и тјелохранитељи Зеленског, без почасне гарде или званичних представника америчке предсједничке администрације.

Предстојећи састанак Трампа и Зеленског биће њихов четврти.

